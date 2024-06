Billy Zane diz que os atores deveriam receber ‘pagamento por dublês emocionais’ por papéis sombrios

Billy Zane diz que a atuação emocional pode ser tão difícil quanto as acrobacias físicas ambiciosas… argumentando que ambas prejudicam o corpo – portanto, os artistas precisam ser pagos de forma justa por cada uma.

O ator sentou-se para uma conversa recente com Entretenimento semanal onde ele refletiu sobre interpretar o personagem-título em “Devil on Campus: The Larry Ray Story” da Lifetime … e, ele diz, retratar o traficante sexual condenado afetou sua psique.