Birmingham-Southern perde no D-III WS no mesmo dia em que a faculdade é fechada

EASTLAKE, Ohio – E o time de beisebol continuou jogando.

O Birmingham-Southern se recuperou antes de perder seu jogo de abertura na Divisão III da World Series por 7 a 5 na sexta-feira, mesmo dia em que as portas da escola privada de artes liberais fecharam oficialmente após mais de 160 anos.

Os Panteras ficaram para trás por 7 a 0 no quinto turno para Salve Regina, mas reagiram com estilo condizente com esta temporada que desafia as probabilidades.

Eles marcaram quatro corridas na sétima para chegar a duas e ameaçaram na oitava e nona entradas, mas não conseguiram acertar a embreagem.

“Orgulho de nossos rapazes”, disse o técnico Jay Weisberg. “A mensagem no vestiário foi que não estou chateado. Tivemos um começo um pouco difícil, mas a maneira como jogamos as últimas cinco entradas é quem somos, vamos seguir em frente.”

A derrota no torneio de dupla eliminação significa que o Birmingham-Southern deve vencer no sábado para continuar sua temporada inspiradora. Os Panteras (32-15) enfrentarão Randolph-Macon, que perdeu por 11-3 para Wisconsion-Whitewater em sua estreia.

Não há margem para erros, e Weisberg está bem, que não precisou lembrar à sua equipe que esteve em situações mais difíceis.

“No início da temporada, se alguém lhe disser: ‘Vou colocá-lo em um cenário em que você estará na World Series universitária competindo por um campeonato nacional, mas você estará 0- 1′”, disse ele, “acho que todos nós aceitaríamos isso.”

O jogo foi disputado tendo como pano de fundo o fechamento do Birmingham-Southern, uma paralisação exigida pela recusa da escola em um empréstimo de US$ 30 milhões que a manteria funcionando.

Embora o fechamento tenha sido doloroso para muitos, a corrida dos Panteras trouxe uma alegria bem-vinda à comunidade unida da escola.

Não havia uma nuvem no céu quando o Birmingham-Southern entrou em campo enquanto era aplaudido por centenas de fãs que viajaram do Alabama para torcer por um time que se uniu nos últimos dois meses e ainda tem um oito com uma chance de um campeonato nacional.

A equipe também trouxe uma pantera de metal de 90 quilos apelidada de “Rowdy”, que geralmente reside em uma parede de tijolos perto do campus – mas “supostamente caiu da montaria”, disse Weisberg – durante a viagem dos Panteras à World Series 2019.

O mascote não ajudou, já que Salve Regina construiu uma vantagem de 7 a 0 atrás de um home run de três corridas de Brady Smolinski e um chute de duas corridas de Tyler Cannoe antes de Kyle Carozza, mais próximo, acertar o lado no nono.

Antes da primeira apresentação, pais, ex-alunos e um grupo de irmãos da fraternidade Sigma Chi, cuja sede em Birmingham-Southern foi desativada esta semana, se misturaram no estacionamento fora do Classic Park, casa dos capitães do condado de Single-A Lake.

Parecia haver alguns abraços e brindes extras nesta porta traseira com a escola agora no passado.

“Quase todos aqui são ex-alunos de outras escolas, mas nós nos apaixonamos por esta escola”, disse Mary Steadman, que teve dois filhos jogando pelos Panteras. “Vimos nossos filhos prosperarem. Tive dois prosperando. Tenho um que não teve problemas para conseguir um emprego e foi com seus contatos em Birmingham-Sul.

“Adoro a universidade em que me formei, mas adoro Birmingham-Southern. Sinto que perdi alguma coisa.”

A história de perda, determinação e união dos Panteras não apenas uniu ex-alunos, funcionários e professores da escola durante um período difícil, mas também se tornou uma espécie de sensação nacional entre fãs de todo o país.

“Ninguém queria que ganhássemos”, disse o técnico do Salve Regina, Eric Cirella.

Na quinta-feira, a Topps anunciou que está produzindo um cartão colecionável de tiragem limitada apresentando a improvável corrida de Birmingham-Southern. O card contará com os Panteras comemorando sua vitória na Super Regional e na World Series – um jogo que eles disputaram enquanto eram invadidos por um vírus estomacal em toda a equipe.

A certa altura, durante a vitória por 7-6 em Denison, Weisberg, que construiu um dos melhores programas D-III do país ao longo de 17 anos na escola, ficou ainda mais orgulhoso quando viu jogadores recebendo IVs apenas para terminar o jogo. .

Em março, quando a escola anunciou que fecharia definitivamente as portas no dia 31 de maio, Weisberg ficou na frente de seu time e deu a notícia aos seus jogadores. Muitos deles começaram a chorar.

Enquanto sua equipe praticava rebatidas na quinta-feira, Weisberg relembrou a mensagem que tomou conta claramente.

“Sempre haverá dor em sua vida”, disse ele. “Sempre haverá incerteza. Sempre haverá trabalho árduo a fazer. Tudo remonta ao COVID e esses caras estavam todos no ensino médio ou na faculdade e pensaram que seria a coisa mais traumática que já aconteceu. eles.

“Mas eu disse, ei, cara, olhe três anos depois e você estará bem. Todos vocês ficarão bem. Vocês não veem isso agora. Acho que é por isso que estamos aqui.”

Birmingham-Southern está agora com 19 vitórias e 5 derrotas desde que a escola anunciou o fechamento permanente, e Weisberg disse que seu time se tornou o mais próximo que ele treinou.

Antes de embarcar em um voo fretado para Cleveland na terça-feira, os Panteras se reuniram para o treino final no campus da escola, onde lixeiras estão sendo preenchidas com móveis descartados e lembranças.

Enquanto dirigia pelo caminho familiar de casa até a escola, o defensor externo do quinto ano, Ian Hancock, ficou impressionado com a finalidade de tudo isso.

“O fato de ter sido o treino e, honestamente, a última coisa a acontecer naquele campo foi agridoce”, disse o rebatedor de Roswell, Geórgia. “Estamos muito empolgados com a World Series, mas o fato de ter sido o fim de um capítulo do programa foi triste”.

Hancock recebeu a honra de ser o último a praticar rebatidas.

Em sua última tacada, ele acertou um home run, dando início a uma comemoração improvisada enquanto os Panteras gritavam e dançavam em um campo onde nunca mais jogariam.

No momento, Weisberg sorriu. Mais tarde, isso o atingiu com força.

“Fiquei um pouco emocionado”, disse ele. “Essa corrida foi tão divertida que todos os aspectos positivos dela tiraram a sensação de, ah, é isso. Agradeço a esses caras por isso.”