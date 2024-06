Blog ao vivo do UFC Arábia Saudita: Robert Whittaker x Ikram Aliskerov

Este é o blog ao vivo de Robert Whittaker x Ikram Aliskerov, a atração principal dos médios do card do UFC Arábia Saudita no sábado, em Riad – a primeira viagem da promoção à Arábia Saudita.

Aliskerov aceita a luta com nove dias de antecedência, substituindo Khamzat Chimaev, que foi forçado a desistir devido a uma doença.

Whittaker teve vitórias e derrotas em suas últimas cinco aparições no octógono e voltou à disputa pelo título com uma vitória por decisão sobre Paulo Costa no UFC 298, em fevereiro. O ex-campeão até 185 libras enfrentou o atual campeão Dricus du Plessis em julho passado no UFC 290 e foi interrompido no segundo round, além de perder duas lutas pelo título para o então campeão Israel Adesanya.

Aliskerov entra na maior luta de sua carreira com uma sequência impressionante de sete vitórias consecutivas, e não viu um segundo round em nenhuma de suas partidas no UFC, ganhando finalizações rápidas sobre Phil Hawes e Warlley Alves.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Arábia Saudita.