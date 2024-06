Blue Jackets não trará de volta Pascal Vincent como treinador

Pascal Vincent não é mais o técnico do Columbus Blue Jackets, com a equipe anunciando na segunda-feira que se separou depois de menos de uma temporada.

A demissão de Vincent ocorre depois que ele levou os Blue Jackets a um recorde de 27-43-12, que os viu terminar com o menor número de pontos na Conferência Leste, o quarto menor número de pontos na NHL e perder os playoffs pela quarta temporada consecutiva.

Passar de Vincent também é o mais recente desenvolvimento de uma franquia da Blue Jackets que passou por inúmeras mudanças nos últimos meses. Em fevereiro, eles demitiram o gerente geral Jarmo Kekalainen, que estava no time desde a temporada 2012-13. Os Blue Jackets então aproveitaram o período de entressafra para contratar o GM Don Waddell do Carolina Hurricanes no final de maio como seu novo GM e presidente de operações de hóquei.

“Ao passar um tempo com Pascal nas últimas semanas, descobri que ele é uma pessoa excepcional e um treinador de hóquei inteligente que trabalhou muito duro em circunstâncias difíceis, mas acredito que uma mudança atrás do banco é do interesse de nossa equipe”, Waddell disse. “Em nome da nossa organização, quero agradecer a Pascal pela sua ética de trabalho, profissionalismo e contribuições durante as suas três temporadas com os Blue Jackets.”

Os Blue Jackets contrataram Vincent como assistente técnico antes do início da temporada 2021-22. Ele foi promovido a técnico menos de um mês antes do início da temporada regular, depois que Mike Babcock renunciou após alegações de que violou a privacidade dos jogadores ao pedir para ver fotos em seus celulares.

O que acabou se tornando a única temporada de Vincent no comando dos Blue Jackets foi repleta de desafios. Eles perderam nove jogos consecutivos em novembro e venceram apenas três dos 15 jogos naquele mês.

Isso prepararia o terreno para os Blue Jackets terem oito sequências consecutivas de três derrotas consecutivas ao longo da temporada. A última dessas derrapagens ocorreu quando perderam quatro jogos consecutivos, de 7 a 13 de abril.

Quem quer que Waddell escolha para assumir tentará mudar a sorte de um time que permitiu o segundo maior número de gols por jogo, teve o segundo pior power-play, um pênalti entre os 10 últimos e marcou o 24º menor número de gols por jogo.

Além disso, preencheria o que é atualmente a única vaga de treinador principal na NHL. Oito times contrataram um novo técnico ou, no caso do Los Angeles Kings, elevaram um técnico interino a técnico principal. A contratação mais recente ocorreu há quatro dias, quando o San Jose Sharks anunciou que promoveu o assistente técnico Ryan Warsofsky.