BMW de Justin Timberlake em vídeo dirigindo pela rua Sag Harbor antes da prisão por DWI

TMZ encontrou vídeo que mostra Justin Timberlake cruzando a rua em Sag Harbor na terça-feira antes de ser parado por policiais e preso por DWI… e com base no que ele disse à polícia, parece que ele estava seguindo alguns amigos que estavam na frente.

Confira esta filmagem que rastreamos de câmeras de vigilância na área… ela captura um sedã preto indo para o sul na Main Street – a um quarteirão do American Hotel, onde Justin saiu momentos antes – e um ou dois segundos depois, você vê o veículo de JT entrar no quadro.

De acordo com o relatório … os policiais dizem que observaram Justin não conseguindo permanecer em linha reta enquanto dirigia e, eventualmente, eles o pararam … quando alegam que suspeitavam que ele estava dirigindo sob influência de álcool com base em uma série de sinais que eles dizem eles testemunharam enquanto conversavam com ele.