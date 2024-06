Bo Jackson se junta à turma de recrutamento de futebol americano de 2025 da Ohio State

A lotada turma de recrutamento de 2025 do estado de Ohio ganhou outra pedra angular na terça-feira, cortesia de um compromisso estadual de … Bo Jackson.

Um running back de quatro estrelas de Cleveland e o recruta nº 136 na ESPN 300, Jackson anunciou sua promessa verbal a Ryan Day & Co., escolhendo os Buckeyes em vez dos finalistas Alabama e Geórgia.

Jackson é classificado como o nono melhor running back na ESPN 300 e o sexto lugar geral no estado de Ohio para 2025.

Ohio State agora tem seu oitavo compromisso entre os 150 melhores da ESPN 300 na classe de recrutamento de 2025, que é classificada em primeiro lugar pela ESPN.

O rusher de 1,80 metro e 210 libras de Villa Angela-St. Joseph High School junta-se aos cornerbacks Na’eem Offord (nº 6 na ESPN 300) e Devin Sanchez (nº 12), pontas defensivas London Merritt (nº 36) e Zahir Mathis (nº 51), quarterback Tavien St. Nº 48), o linebacker Tarvos Alford (Nº 59) e o tight end Nate Roberts estão entre os melhores recrutas da classe repleta de estrelas dos Buckeyes.

Jackson, que foi oferecido pela primeira vez pelo estado de Ohio em junho de 2022, se comprometeu com os Buckeyes após uma visita oficial à Geórgia no mês passado e uma viagem ao estado de Ohio no fim de semana passado. Ele é o primeiro running back a se comprometer com o estado de Ohio no ciclo de 2025.

Jackson, é claro, também carrega o mesmo nome da estrela de Auburn na década de 1980, e seu apelido “Bo” é, na verdade, uma homenagem direta ao vencedor do Heisman Trophy em 1985.

Nascido Lamar Jackson Jr., “Bo” se tornou o apelido de Jackson ainda jovem e pegou. Assim como o duas vezes All-American em Auburn, este Jackson também é um atleta poliesportivo, estrelando no beisebol e no atletismo fora do futebol em Villa Angela-St. Joseph.

Notavelmente, Auburn foi o último programa da SEC a oferecer Jackson durante seu recrutamento.