Bo Nickal explica por que não aceitou oferta de luta de Robert Whittaker no UFC Arábia Saudita

Bo Nickal não conseguiu salvar o dia quando o UFC o procurou para substituir Khamzat Chimaev na próxima luta contra o ex-campeão dos médios Robert Whittaker.

A proposta de última hora veio depois que Chimaev desistiu do card do UFC Arábia Saudita no sábado devido a uma doença que o impediu de competir. No lugar de Chimaev, o UFC finalmente conseguiu que o elogiado candidato Ikram Aliskerov aceitasse a luta, e agora ele enfrenta Whittaker na luta principal, enquanto o UFC viaja para a Arábia Saudita pela primeira vez.

Quando o UFC estava lutando para encontrar a melhor opção possível para ser a atração principal do card, Nickal afirma que recebeu uma ligação, mas só descobriu quando era tarde demais.

“Recebi uma ligação, sim”, revelou Nickal em seu canal no YouTube. “Infelizmente, recebi uma ligação enquanto estava nas montanhas de Montana e não voltei ao serviço de celular por três dias. Voltei ao serviço de celular e recebi algumas mensagens de texto dizendo: ‘Me ligue de volta, me ligue de volta, me ligue de volta!’ E já era tarde demais.”

Nickal disse que a oferta para lutar contra Whittaker era tão real que o UFC começou a discutir um aumento em seu salário para aceitar a luta em curto prazo. Infelizmente, o multicampeão de luta livre da NCAA não conseguiu negociar sua bolsa porque não conseguiu responder antes que o UFC já tivesse encontrado uma solução em Aliskerov.

“Não vou revelar números, mas eles estavam lá em cima”, disse Nickal. “Mas já era tarde demais. Eu não pude nem pensar nisso porque eles já tinham planejado tudo, a maneira como iriam fazer, porque eu tinha ido embora.

“Honestamente, não quero ir para a Arábia Saudita e lutar. Isso é uma porcaria.

No que diz respeito ao novo confronto, Nickal realmente acredita que Aliskerov tem tudo para superar a reviravolta e vencer um veterano dos médios como Whittaker em apenas sua terceira luta no UFC.

Em suas duas primeiras aparições no octógono, Aliskerov atropelou Phil Hawes e Warlley Alves, nocauteando em ambas as lutas. Enfrentar alguém como Whittaker é um grande avanço na competição, mas Nickal acha que Aliskerov está à altura do desafio.

“Acho que Ikram provavelmente vencerá”, disse Nickal. “Depende de quão pronto ele está e outras coisas. Só acho que em termos de estilo, Ikram provavelmente vencerá.”

Quando se trata do futuro de Chimaev, Nickal admitiu que o interesse em torno do invicto checheno começou a diminuir devido à inatividade de Chimaev. Desde o início de 2021, Chimaev somou apenas quatro lutas. Chimaev já foi anunciado como um bicho-papão em potencial em duas divisões diferentes, mas Nickal sente que muito desse brilho foi eliminado, e desistir de outra luta não está ajudando muito a causa de Chimaev.

“Esse cara está perdendo um pouco a aura”, disse Nickal sobre Chimaev. “Ele só precisa continuar vencendo e não fazendo essa porcaria. Não acho que ele esteja treinando demais, acho que ele está festejando demais. Não sei o que mais seria?