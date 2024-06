Na noite de 28 de junho, às 22h42, um incêndio ocorreu em uma residência localizada na Praça da Alegria, no bairro Santo Antônio, popularmente conhecido como Barro Vermelho, em Penedo, Alagoas. A guarnição do 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Penedo foi rapidamente acionada e, ao chegar ao local, constatou que dois idosos haviam inalado fumaça durante o incidente.

Vídeos gravados por moradores mostram que as chamas estavam extremamente altas, indicando que o incêndio foi de grande magnitude. A densa fumaça pôde ser vista de longe, atraindo a atenção de toda a comunidade local.

Para combater o incêndio, os bombeiros utilizaram água, conseguindo controlar e extinguir as chamas. Felizmente, o mercadinho ao lado da residência não foi atingido pelo fogo, nem tão pouco outra residência que ficava no lado oposto. Após a fase de rescaldo, a equipe retornou à base. As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local e foram conduzidas pela AR-57 à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permanecem sob cuidados médicos.

A operação de combate ao incêndio envolveu duas viaturas e oito militares do 6º GBM de Penedo.