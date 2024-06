Boston Bruins negocia o goleiro Linus Ullmark com o Ottawa Senators

O Boston Bruins negociou Linus Ullmark com o Ottawa Senators, quebrando o melhor conjunto de goleiros da NHL.

Ullmark, 30, foi enviado aos Senadores na segunda-feira para o atacante Mark Kastelic, o goleiro Joonas Korpisalo e uma escolha do primeiro turno do draft de 2024 (nº 25). Ottawa reterá 25% do salário de Korpisalo.

Ullmark ainda tem mais um ano de contrato com um teto salarial de US$ 5 milhões atingido. Ele tem uma cláusula parcial de proibição de negociação.

Os Bruins foram abençoados com uma dupla de goleiros formada por Ullmark e Jeremy Swayman, que foi a base para sua excelente defesa de equipe. A dupla ganhou o Troféu Jennings pelo menor número de gols permitidos em 2022-23, quando Ullmark ganhou o Troféu Vezina como o melhor goleiro da liga.

Mas em 2023-24, Swayman ganhou um pouco mais jogos na temporada regular e a maioria das partidas na pós-temporada de Boston, que terminou na segunda rodada. Swayman, 25 anos, é um agente livre restrito e espera-se que ganhe um acordo de longo prazo e muito dinheiro com os Bruins. Considerando as demais necessidades da equipe, negociar Ullmark e seu salário fazia sentido do ponto de vista financeiro.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o gerente geral do Boston, Don Sweeney, agradeceu a Ullmark por suas “contribuições” ao clube, chamando-o de “uma estrela dentro e fora do gelo”.

Ullmark tinha 22-10-7 com uma porcentagem de defesas de 0,915 e uma média de 2,57 gols sofridos nesta temporada.

Korpisalo, 30, ainda tem quatro anos de contrato de cinco anos que assinou como agente livre no verão passado com os Senators. A retenção de salário significa que os Bruins o adquirirão por um limite máximo de US$ 3 milhões. Korpisalo, que também tem uma cláusula limitada de proibição de negociação, foi uma grande decepção para os Senators nesta temporada, com uma porcentagem de defesas de 0,890 e uma média de 3,27 gols sofridos em 55 jogos.

Eles se livraram do contrato e contrataram um dos melhores goleiros da NHL para se juntar ao goleiro Anton Forsberg, 31, que será contratado na próxima temporada.

Kastelic, de 25 anos, disputou 63 jogos durante a campanha de 2023-24, registrando cinco gols e cinco assistências para 10 pontos. Ele é um pivô de 1,80m escolhido na quinta rodada em 2019, que ficou em terceiro lugar entre os Senators em minutos de pênalti (63) nesta temporada. Ele entrará em sua quarta temporada na NHL.