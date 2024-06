Boston Celtics +280 favoritos para se repetir como campeão da NBA

O Boston Celtics, recém-conquistado o 18º campeonato da NBA da franquia, entra na entressafra com algumas das menores probabilidades de apostas esportivas para repetir o título desde os grandes times do Golden State do final da década de 2010.

Os Celtics são os favoritos nas apostas para vencer o campeonato de 2025 nas casas de apostas de todo o país. Na ESPN BET, Boston tem +280 para o título do próximo ano, o que seria a menor probabilidade de título da pré-temporada desde os Warriors de 2017-18 (-180).

O Celtics derrotou o Dallas Mavericks no jogo 5 das finais na segunda-feira, coroando uma temporada dominante em que eram os favoritos do campeonato do primeiro ao último jogo da temporada. Boston foi um azarão nas apostas em apenas três jogos durante a temporada regular e dois nos playoffs.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os Celtics, Denver Nuggets (+650) e Minnesota Timberwolves (+850) são os únicos times com chances de campeonato para 2025 menores que 10-1 na segunda-feira na ESPN BET. Seis dos últimos oito campeões da NBA tiveram probabilidades de um dígito na pré-temporada, de acordo com o arquivo de apostas SportsOddsHistory.com.

Os Mavericks, Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder estão cada um com 10-1, seguidos pelos New York Knicks e Philadelphia 76ers com 16-1.

Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Utah Jazz e Washington Wizards têm as maiores chances de título para a próxima temporada na ESPN BET, cada uma em 500-1.

Probabilidades de ganhar o campeonato da NBA de 2025, a partir de segunda-feira, via ESPN BET:

Celtas +280; Pepitas +650; Lobos de madeira +800; Independentes +1000; Dinheiro +1000; Trovão +1000; Knicks +1600; 76ers +1600; Cortadores +2.000; Guerreiros +2200; Cavaleiros +2500; Calor +2500; Sóis +2500; Marcapassos +3300; Lakers +3300; Grizzlies +4000; Reis +5000; Pelicanos +6000; Foguetes +8000; Magia +8000; Falcões +10000; Touros +20.000; Esporas +20.000; Raptores +20.000; Redes +50.000; Vespas +50000; Pistões +50000; Trail Blazers +50.000; Jazz +50.000; Feiticeiros +50000.