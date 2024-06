Boston saúda o 18º título recorde do Celtics na NBA com desfile

BOSTON – O Celtics entrou na temporada prometendo transformar as tristezas recentes dos playoffs em felicidade.

Oito meses depois, eles brindaram ao 18º campeonato da franquia no que se tornou a celebração característica de Boston, acompanhados na sexta-feira por uma enorme multidão em um desfile de barcos de patos para marcar o 13º campeonato conquistado neste século por uma das franquias da cidade nos quatro maiores esportes dos EUA. ligas.

Os Celtics, Patriots, Red Sox e Bruins comemoraram campeonatos saltando a bordo de duck boats – veículos anfíbios geralmente transportados por turistas turísticos.

O Celtics comemorou seu 18º campeonato da NBA com o habitual desfile de barcos de patos por Boston na sexta-feira. O Celtics rompeu o empate com o Lakers pelo maior número de títulos da liga ao derrotar o Mavericks no jogo 5 das finais da NBA na noite de segunda-feira. Imagens Getty

Em Boston, ligar os barcos para um cruzeiro lento pelas ruas da cidade tornou-se sinônimo de sentimento de supremacia esportiva. O desfile de sexta-feira foi o último componente do que tem sido uma saudação contínua ao Celtics desde que derrotou o Dallas Mavericks em cinco jogos nas finais da NBA na noite de segunda-feira.

Começando no TD Garden, a procissão durou cerca de 90 minutos, virando primeiro na Causeway Street em frente à arena, passando pela Prefeitura, passando por Boston Common, descendo pela Boylston Street e terminando no Hynes Convention Center.

Ao longo do caminho, houve muitos momentos para a cidade saudar uma franquia que acabou de desempatar com o rival Los Angeles Lakers pelo maior número de títulos da história da liga. Os torcedores marcaram o momento pendurando-se em postes de luz, exibindo cartazes caseiros ou ficando nas entradas do metrô.

“É inacreditável. Ainda não parece verdade. Mas apenas tentando ficar no momento”, disse o All-Star Jayson Tatum durante um comício pré-desfile no Garden.

O proprietário do Celtics, Wyc Grousbeck, deu aos fãs uma surpresa antecipada cerca de 90 minutos antes do início da negociação.

Ele estava tentando dirigir até a arena com o Troféu Larry O’Brien e a recém-criada faixa do campeonato de 2024 junto com sua esposa, Emilia Fazzalari, e sua filha.

Eles não conseguiram passar por causa do trânsito e das barricadas. Então eles caminharam oitocentos metros pela Causeway Street, passando por um mar de torcedores enquanto carregavam o troféu e a faixa.

Dentro do Garden, o comício incluiu jogadores e seus familiares, membros da organização Celtics, funcionários da arena, detentores de ingressos para a temporada e convidados, incluindo a governadora de Massachusetts, Maura Healey, e a prefeita de Boston, Michelle Wu.

Depois de comemorar no vestiário na noite de segunda-feira borrifando champanhe e posando para fotos com o troféu, o time voou para Miami para uma festa particular.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Quando o Celtics retornou na quarta-feira, o técnico Joe Mazzulla levou a festa de volta às pessoas, permitindo que os torcedores vissem o troféu de perto – e em alguns casos tocá-lo – enquanto ele o carregava pelo famoso North End de Boston.

“Eu dirigi desde Ohio [Wednesday] porque estávamos vindo para o desfile”, disse o torcedor do Celtics, Jason Hawkins, à afiliada da ABC de Boston, WCVB-TV. “Eu toquei no troféu, cara. Eu tenho um vídeo disso.”

A bola de basquete dourada estava em exibição para todos verem na sexta-feira, enquanto os jogadores, ladeados por funcionários do Celtics e membros de suas famílias, acenavam e interagiam com os fãs.

Os Celtics quebraram todas as dificuldades nesta temporada dizendo: “Juntos”.

Jaylen Brown disse na sexta-feira que o tema da equipe deste ano foi unidade.

“O que quer que fosse necessário para vencermos, era isso que eu estava disposto a fazer”, disse Brown.

Por mais que o dia tenha sido uma celebração do mantra de equipe em primeiro lugar que Mazzulla defendeu nesta temporada, foi também o culminar da missão que as estrelas Brown e Tatum começaram depois que cada uma delas foi escolhida em terceiro lugar geral – Brown em 2016 e Tatum um ano depois.

A dupla chegou a quatro finais de conferência e uma final da NBA – uma derrota para o Golden State Warriors em 2022 – antes de finalmente chegar ao auge da liga. Brown recebeu honras de MVP das Finais, que ele disse também pertencerem ao seu “parceiro no crime”.

Embora a cidade tenha esperado quase duas décadas por esta celebração, os Celtics estão em uma posição sólida para tentar se tornar os primeiros campeões consecutivos da NBA desde os Warriors em 2018.

Todos os cinco titulares – Tatum, Brown, Jrue Holiday, Derrick White e Kristaps Porzingis – estão sob contrato para a próxima temporada. Depois de garantir extensões de longo prazo com Brown, Holiday e Porzingis, espera-se que os Celtics façam o mesmo com Tatum e White neste verão.

O reserva Luke Kornet não deixou os torcedores esquecerem a história de títulos do Celtics, levando os torcedores na contagem de um a 18 no final do percurso do desfile.

A mensagem deles para a cidade é clara: mantenham os barcos abastecidos.