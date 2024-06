Brad Stevens, do Celtics, prevê pequenos ajustes para defesa do título

BOSTON – A semana passada foi um turbilhão para Brad Stevens desde que o Celtics alcançou a meta que ele persegue desde que chegou a Boston em 2013.

Ele passou de técnico a presidente de operações de basquete durante esse período, vivenciando todos os fracassos e quase erros necessários para finalmente conquistar o 18º campeonato da franquia.

É também por isso que ele não se deixa levar pelas expectativas que já pairam sobre o Celtics de fazer isso novamente na próxima temporada.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“A adulação não significa muito com toda a sinceridade. E o escrutínio também não significa muito”, disse Stevens na terça-feira. “Se você pendurar um banner, todo mundo vai falar sobre o quão incrível você é. E se você não fizer isso, eles vão falar sobre o quanto você é péssimo. … Se você vincular sua abordagem a isso, então você ‘ Você vai apenas andar em uma montanha-russa que não vale a viagem. Então, acho que o mais importante é você valorizar as pessoas com quem está, dar o seu melhor para ter a melhor temporada possível e continuar. “

A boa notícia para Stevens é que o Celtics está bem posicionado para defender o título na próxima temporada. Seus seis melhores jogadores – Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Derrick White, Kristaps Porzingis e Al Horford – estão sob contrato para a próxima temporada.

Depois de garantir extensões de longo prazo com Brown, Holiday e Porzingis, espera-se que os Celtics façam o mesmo com Tatum e White neste verão.

É por isso que Stevens não prevê grandes mudanças nesta entressafra.

Os Celtics detêm a 30ª e a 54ª escolhas gerais no draft desta semana, mas ele disse que qualquer jogador selecionado estará de olho no futuro, não no presente.

“Acho que há muitas partes móveis para manter esta escalação sustentável além deste ano. Mas especificamente para este ano, temos muitos caras de volta”, disse Stevens. “Será difícil para qualquer escolha do draft quebrar nossa rotação quando estiver saudável. Então, vamos pensar em como podemos continuar a investir em jovens jogadores e em seu desenvolvimento e crescimento, com a realidade de que se formos capazes de continuar a se mover avançar com este grupo – esses caras estarão na quadra”.

Manter intacto o atual núcleo deste grupo colocará o Celtics no segundo avental do imposto de luxo pelo segundo ano consecutivo, mas as maiores ramificações disso não precisarão ser abordadas até depois da próxima temporada.

Embora Stevens espere que a conquista do título coloque um alvo direto nas costas deles na próxima temporada, ele se irrita com a ideia de que os Celtics serão os favoritos claros.

“Não sei como estará a liga daqui a três semanas, então quem sabe?” Stevens disse. “Mas eu sei disso. A natureza humana será outro grande adversário. Todos os nossos adversários – quando você vence – os outros 29 times têm como alvo você. É uma coisa diferente voltar e depois ser ótimo novamente.”

O que este grupo ganhou, disse ele, foi a oportunidade de se reunirem novamente para enfrentar esse desafio.

“Sempre avaliaremos como tornar nossa equipe melhor”, disse Stevens. “Mas acho que seríamos loucos se não dissessemos que o caráter e a base desta equipe estão certos. E vamos ver se podemos ser o mais consistentes possível. Crescer. Desenvolver. Melhorar. Melhorar. … Estou não prevendo grandes mudanças, pelo menos no início, porque acho que esta equipe merece isso”.