Brandon Aiyuk ‘com certeza’ quer ficar com 49ers apesar do impasse

O wide receiver Brandon Aiyuk disse que quer permanecer no San Francisco 49ers nesta temporada, apesar do impasse contratual com o time.

Aiyuk, que está entrando na última temporada de seu contrato de novato, disse ao TMZ Sports no Aeroporto Internacional de Los Angeles na sexta-feira que está pronto para jogar pelos 49ers, embora eles ainda não tenham chegado a um acordo sobre uma extensão.

“Com certeza”, disse Aiyuk ao TMZ Sports. “Com certeza!”

Aiyuk adicionou intriga à sua situação contratual com os 49ers com uma postagem no TikTok no início deste mês.

No vídeo, Aiyuk está conversando via FaceTime com o quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, seu ex-companheiro de equipe do Arizona State.

Aiyuk diz a Daniels: “Eles disseram que não me querem de volta”.

Daniels responde: “É só isso?”

“Eu juro”, disse Aiyuk, fazendo Daniels gritar: “Meu garoto!”

Aiyuk escreveu na legenda do post: “Estou rindo, mas estou chorando.”

Não está claro se Aiyuk estava insinuando que os 49ers não o querem de volta nesta temporada ou se os 49ers não o querem além desta temporada porque não estão dispostos a atender às suas demandas sobre o que seria uma lucrativa extensão de contrato.

Jeremy Fowler, da ESPN, relatou anteriormente que as negociações entre os 49ers e Aiyuk “estagnaram um pouco”.

Aiyuk está entrando no último ano de seu contrato de estreia e deve contar US$ 14,124 milhões contra o teto salarial em 2024. O wide receiver está saindo de uma temporada de 75 recepções, 1.342 jardas e sete touchdowns.

Ele não participou do programa de offseason dos 49ers e pulou o minicamp obrigatório do time. Ele está sujeito a multas superiores a $ 101.000 por boicotar o minicamp.

O wide receiver do 49ers, Deebo Samuel, disse durante o minicamp do time que ele tem mantido contato regular com Aiyuk durante a offseason, oferecendo sua ajuda quando necessário sobre como navegar na situação do contrato. Samuel concordou com uma extensão de três anos com o 49ers em 2022, mas não antes de exigir uma troca devido ao ritmo lento de suas negociações de contrato. Seu principal conselho para Aiyuk tem sido pregar paciência.