Brandon Aiyuk diz a Jayden Daniels – 49ers ‘não me quer de volta’

Brandon Aiyuk adicionou mais intriga ao seu impasse contratual com o San Francisco 49ers com uma postagem no TikTok na segunda-feira.

No vídeo, Aiyuk está conversando via FaceTime com o quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, seu ex-companheiro de equipe do Arizona State.

Aiyuk diz a Daniels: “Eles disseram que não me querem de volta”.

Daniels responde: “É isso?”

“Eu juro”, disse Aiyuk, fazendo Daniels gritar: “Meu garoto!”

Aiyuk escreveu na legenda do post: “Estou rindo, mas estou chorando”.

Não está claro se Aiyuk estava insinuando que os 49ers não o querem de volta nesta temporada ou se ele está dizendo que os 49ers não o querem além desta temporada porque não estão dispostos a atender às suas demandas sobre o que seria uma lucrativa extensão de contrato.

Jeremy Fowler, da ESPN, relatou neste fim de semana que as negociações entre os 49ers e Aiyuk “estagnaram um pouco”.

Aiyuk está entrando no último ano de seu contrato de estreia e deve contar US$ 14,124 milhões contra o teto salarial em 2024. Ele está saindo de uma temporada de 75 recepções, 1.342 jardas e sete touchdowns.

Ele não participou do programa de offseason do 49ers e faltou ao minicamp obrigatório do time. Ele está sujeito a multas superiores a US$ 101 mil por boicotar o minicampo.

O wide receiver do Minnesota Vikings, Justin Jefferson, recentemente redefiniu o mercado de wide receivers com sua extensão de quatro anos que custa em média US$ 35 milhões por temporada, tornando-o o não-quarterback mais bem pago da NFL. AJ Brown do Philadelphia Eagles (US$ 32 milhões por temporada), Amon-Ra St. Brown do Detroit Lions (US$ 30 milhões por temporada) e Jaylen Waddle do Miami Dolphins (US$ 28,25 milhões por temporada) também concordaram com extensões nesta entressafra.

O wide receiver do 49ers, Deebo Samuel, disse durante o minicamp do time que tem mantido contato regular com Aiyuk durante a entressafra, oferecendo sua ajuda quando necessário sobre como lidar com a situação contratual. Samuel concordou com uma extensão de três anos com o 49ers em 2022, mas não antes de exigir uma troca devido ao ritmo lento de suas negociações contratuais. Seu principal conselho para Aiyuk foi pregar paciência.

“No final das contas, você quer receber o que merece e espera que isso aconteça”, disse Samuel. “Mas isso não vai acontecer na hora certa que você deseja. É apenas um jogo de espera e, nesta situação, você apenas deixa o agente dele se comunicar com eles e eles se comunicam de volta e é apenas um vaivém por um longo tempo. tempo.”

Informações de Nick Wagoner da ESPN foram usadas neste relatório.