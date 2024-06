Brasil lamenta cautela tática na estreia da Copa América

A jovem linha de frente do Brasil entrou nesta Copa América enfrentando uma grande questão: como enfrentariam adversários cautelosos que defendem profundamente e lhes negam espaço para lançar o contra-ataque?

O reinado do técnico Dorival Junior começou de forma impressionante em março, com uma vitória fora de casa sobre a Inglaterra e um emocionante empate em 3 a 3 com a Espanha. Mas essas partidas foram totalmente atípicas na maioria das partidas que o Brasil disputa – e especialmente diferentes da estreia oficial de Dorival contra a Costa Rica. Diante de seus próprios torcedores, Inglaterra e Espanha avançaram. O Brasil poderia sentar-se e escolher o momento de avançar. Isto claramente não iria acontecer contra a Costa Rica.

O técnico argentino Gustavo Alfaro é um excelente organizador de unidade defensiva. Sua Costa Rica claramente arriscaria poucas chances e contava com um aliado importante: o tamanho do campo de Inglewood.

As superfícies de jogo utilizadas nesta Copa são menores do que as dos torneios habituais da FIFA. Esse assunto se tornou uma espécie de obsessão brasileira na construção do torneio, já que a conclusão óbvia é que quanto menor o campo, mais difícil se torna para eles passarem pelo adversário.

O jogo contra a Costa Rica, então, deixou o Brasil preso em um pesadelo particular. Esperava-se que eles superassem seus rivais da CONCACAF com facilidade. As chances vieram e se foram. Houve apelos de penalidade. Marquinhos colocou a bola na rede, mas teve o gol anulado por impedimento estreito. Nas arquibancadas, Neymar observava cada vez mais frustrado as chances serem desperdiçadas. Parte dessa frustração foi sentida em campo. O Brasil às vezes era petulante, às vezes apressado. Faltou, por exemplo, a calma com que, no início do dia, James Rodríguez preparou o gol inaugural da Colômbia contra o Paraguai.

Desta vez, nem mesmo a introdução do supersub adolescente Endrick conseguiu salvar o dia. E assim o primeiro jogo oficial de Dorival Junior no comando do Brasil terminou com um decepcionante empate em 0 a 0, e a Costa Rica, que não representou nenhuma ameaça durante todo o jogo, comemorou loucamente ao apito final.

Quanta culpa deve ser atribuída a Dorival?

Vinicius Junior lutou antes de dar lugar a Endrick faltando pouco mais de 20 minutos para o final. Esta Copa América é seu primeiro torneio como atacante sênior do Brasil, mas suas habilidades um contra um não foram evidentes contra a Costa Rica. Ronald Martinez/Getty Images

Em outro dia, o mesmo nível de desempenho teria proporcionado uma vitória confortável. Mas houve problemas – os mais óbvios na seleção do time. Contra adversários tão defensivos, o Brasil realmente precisava de Bruno Guimarães e João Gomes no meio-campo?

João Gomes esteve maravilhoso em Wembley, estreando-se pela selecção em Março, quando fez desarmes e manteve os ingleses afastados. Aqui ele provavelmente era supérfluo. Zagueiros como Marquinhos e Éder Militão dificilmente necessitavam do nível de proteção que oferece. Foi impressionante que ele tenha sido removido apenas nos 10 minutos finais, porque a solução é tão óbvia; deixará Lucas Paquetá para a posição de meio-campo que sempre desempenhou pelo Brasil.

Paquetá está em sua melhor forma jogando de frente para o gol, onde tem maior capacidade de distribuir o jogo. Mais à frente neste tipo de jogos, há o problema adicional de Paquetá e Rodrygo disputarem o mesmo espaço. Dorival Junior, então, pode esperar o primeiro bombardeio pesado de críticas em sua gestão como técnico do Brasil, tanto por ter escolhido um time muito cauteloso quanto por ter esperado muito para mudar o equilíbrio.

Rodrygo, porém, foi provavelmente a faísca mais brilhante da performance. Durante anos, o Brasil alimentou grandes esperanças no atacante móvel, inteligente e talentoso do Real Madrid, e ele consistentemente encontrou diferentes maneiras de incomodar a defesa da Costa Rica. A parceria do clube com Vinícius Júnior, porém, não deu certo. Foi uma noite decepcionante para Vinicius, que deu lugar a Endrick faltando pouco mais de 20 minutos para o fim. Este é seu primeiro torneio como atacante sênior do Brasil, mas a habilidade um contra um não foi demonstrada contra os costarriquenhos, que conseguiram evitar a derrota para o Brasil pela primeira vez desde que venceram uma seleção experimental nos Jogos Pan-Americanos de 1960.

O Brasil pode preferir se debruçar sobre acontecimentos mais recentes. Na Copa Centenário de 2016, o Brasil demoliu o adversário da CONCACAF, vencendo o Haiti por 7 a 1. Isso não lhes fez bem. Eles não conseguiram marcar contra os rivais sul-americanos do grupo, empatando em 0 a 0 com o Equador e perdendo por 1 a 0 para o Peru. Seu destino na fase de grupos deste ano também será definido pelos resultados nas partidas contra as equipes da CONMEBOL. Mais tarde, vem a perigosa Colômbia. Mas primeiro, o Paraguai, uma seleção cuja resiliência tradicional provou ser demais para o Brasil nas Copas de 2011 e 2015. Talvez o estádio de sexta-feira em Las Vegas encoraje Dorival Junior a apostar em uma escalação menos cautelosa.