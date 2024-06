Breanna Stewart garante a vitória do Liberty com um primeiro tempo histórico

NOVA YORK – Breanna Stewart fez 33 pontos, 7 assistências e 6 bloqueios para ajudar o Liberty a vencer o Los Angeles Sparks por 98-88 no sábado.

Sabrina Ionescu somou 24 pontos e Kayla Thornton fez 20 pelo New York (14-3), que venceu 10 dos últimos 11 jogos, incluindo o primeiro encontro entre as equipes na quinta-feira.

Stewart garantiu que eles venceriam os dois jogos. Ela teve um primeiro tempo incrível nas duas pontas da quadra no sábado, marcando 24 pontos, além de cinco assistências e cinco bloqueios. Ela se tornou a primeira jogadora na história da WNBA a ter mais de 20 pontos, 5 assistências e 5 bloqueios no meio.

Stewart, que também fez três roubos de bola, acertou oito de seus 10 arremessos de campo nos primeiros 20 minutos.

Nova York perdia por 31-23 no início do segundo quarto, antes que o atual MVP assumisse. Stewart marcou 19 pontos no quadro – igualando o Sparks no total de pontos – em 5 de 6 arremessos para acompanhar três bloqueios.

Com Stewart marcando ou dando assistência em 29 dos 33 pontos do New York no segundo quarto, o Liberty construiu uma vantagem de 54-44 no intervalo.

“Estávamos deixando eles escaparem um pouco”, disse Stewart. “Certifique-se de que exigi a bola na trave.”

Estatísticas – Stewie Stewart é apenas a quarta jogadora na história da WNBA com 30 pontos, 5 bloqueios e 5 assistências em um único jogo, depois de ter feito 33 pontos, 7 assistências e 6 bloqueios na vitória de sábado. EQUIPE 2024 Breanna Stewart Nova Iorque 2024 A’ja Wilson LV 2023 Napheesa Collier MÍNIMO 2008 Candace Parker Los Angeles

Enquanto o Liberty encerrava o jogo no terceiro quarto com uma vantagem de 20 pontos, Stewart fez um bloqueio de perseguição a Stephanie Talbot que fez a multidão se levantar. Stewart igualou o recorde de sua carreira com o bloqueio.

“Só não desistir do jogo. O que quer que tenha acontecido no lado ofensivo, queremos tornar cada cesta difícil para eles”, disse Stewart.

Dearica Hamby marcou 20 pontos para liderar o Los Angeles (4-13).

Nova York ainda sentia falta da guarda Courtney Vandersloot, que esteve fora de sete jogos para ficar com a mãe, que morreu no fim de semana. Vandersloot voltou ao time no sábado e estava se aquecendo antes do jogo.

“Tem sido um momento difícil para ela e sua família”, disse a técnica do Liberty, Sandy Brondello. “Ela está de volta à cidade, mas estamos apenas aumentando-a um pouco.”

O Liberty também continuava jogando sem Nyara Sabally (costas) e Betnijah Laney-Hamilton (joelho).

Los Angeles tem seus próprios problemas de lesão, com Cameron Brink fora desta temporada com uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e Azura Stevens ainda afastada dos gramados após uma cirurgia no braço esquerdo. Lexie Brown também estava doente, e os Sparks assinaram com Queen Egbo um contrato difícil.

Egbo chegou a Nova York ontem à noite e sem tempo de preparação para fazer uma camisa personalizada, ela usou o número 44 com fita branca sobre o nome da camisa.

A Associated Press contribuiu para esta história.