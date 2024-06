Brian Ortega revela história de origem perturbadora por trás da greve temática de ‘The Purge’

Brian Ortega produziu uma das greves mais criativas e memoráveis ​​da história recente, quando ele e seus treinadores marcharam até a jaula acompanhados por máscaras e música inspirada no filme de terror. A depuração. Mas a verdadeira história por trás dessa entrada veio de um lugar muito mais sombrio, quando ele se preparava para lutar contra Alexander Volkanovski no UFC 266.

Acontece que na época da luta principal de setembro de 2021, Ortega frequentemente sofria distúrbios em seu apartamento enquanto se preparava para disputar o título dos penas do UFC. Infelizmente para o lutador, alguns vizinhos barulhentos do andar de cima impediram Ortega de descansar à noite, após um longo dia na academia.

“Naquela época eu morava em um apartamento”, explicou Ortega durante o media day do UFC 303. “Eu tinha saído de casa e tudo quando me separei e tem um vizinho lá em cima [making noise] que a cada hora eram 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, eu fico tipo cara, vocês vão dormir? O que está acontecendo? Venha agora. Tenho uma luta para treinar, tenho título mundial, o que vocês estão fazendo?

“Eu estava assistindo alguns reels ou algo assim [on Instagram] e A depuração tocou uma música e comecei a fantasiar, não foi a melhor coisa, mas se A depuração era real, a primeira coisa que farei é subir.”

A depuração é um filme de terror de 2013, escrito e dirigido por James DeMonaco, sobre um futuro distópico onde os Estados Unidos se tornaram quase completamente livres do crime graças a um evento que ocorre uma noite por ano chamado “The Purge”, durante o qual todos os atos criminosos – incluindo assassinato – são completamente legais por 12 horas. No filme, para sinalizar que o Expurgo começou, sirenes altas soam em todos os EUA

Depois de ouvir um remix com as sirenes do A depuraçãoOrtega começou a pensar no que faria se, de repente, todos os crimes fossem temporariamente legalizados, principalmente em relação aos seus vizinhos.

“Eu não sou um delator, não sou um reclamante, mas cara, eu até falei com o proprietário dizendo: ‘Ei, você pode dizer a eles para ficarem quietos, por favor?’”, Disse Ortega. “Eu sei que eles me delataram antes porque tenho brincado um pouco duro demais com meus filhos. Como se eu estivesse correndo uma vez e pensei ‘Eu vou te matar!’ e as crianças estavam gritando e estavam prestes a chamar a polícia porque pensaram que eu iria matar meus filhos. Para mim não foi tão louco, é assim que brincamos, mas nunca falei nada. Por fim, eu disse ei, esses caras ou quem quer que esteja aí em cima, não quero ser rude, mas vamos lá. Parece que eles estão arrastando algo pelo chão a noite toda. Se precisar de ajuda, me avise!

“Depois que reclamei, juro que isso continuou acontecendo, como se eles dobrassem a aposta. Então isso estava na minha cabeça, cara, se A depuração fosse real, eu subiria e cuidaria dos negócios.”

À medida que os problemas com seus vizinhos de cima continuavam, Ortega continuava voltando ao mesmo cenário em sua cabeça, o que acabou levando à ideia de que talvez ele pudesse usar A depuração para criar uma paralisação muito legal para sua luta contra Volkanovski.

“Não sei por que, eu ficava acordado a noite toda, fico tipo A depuração, aquela música, encontrei um remix dela e pensei se eu tivesse a máscara, que máscara eu usaria para cometer esses crimes? Ortega confessou. “Como eu abordaria a casa deles? Esse era o conceito. Basta estar todo com capuz, com uma máscara iluminada e então eu pensei e se eu fosse para isso? Isso não seria demais?

Ele finalmente canalizou seu desdém pelos vizinhos em sua paralisação, que incluiu máscaras de US$ 5 e uma seleção de músicas que o UFC realmente mudou antes de ele caminhar para o octógono.

“A música que eu tinha originalmente era um pouco mais assustadora”, disse Ortega. “Parecia um pouco mais real. Então, eu esperava fazer com que todos na multidão ficassem um pouco assustados.”

Embora o UFC tenha rejeitado essa versão da música, ele ainda pôde usar um remix diferente com A depuração sirenes para criar sua greve memorável.

Seus treinadores também usaram exatamente as mesmas roupas e Ortega diz que todos em sua comitiva entenderam definitivamente o tema que ele tinha em mente.

“Eu disse a eles que queria matar meus vizinhos. Naquela época”, disse Ortega. “Esse foi o tema e a ideia por trás disso. Liguei para meus gerentes e para todos e contei a eles minha ideia e eles disseram: OK, vamos em frente.

“Agora é uma das melhores paralisações de todos os tempos quando se trata de uma conversa sobre assuntos. Funcionou.”