‘Bridgerton’ Simone Ashley defende a costar Nicola Coughlan dos body shamers

Ashley é muito franca… dizendo aos festivaleiros em Mônaco que os odiadores vão odiar, mas isso não está afetando Nicole – garantindo a todos que ela é muito durona e respondendo a todo o ódio com confiança e inteligência.

Além disso, SA diz que vê Nicola como uma inspiração para todas as pessoas – especialmente para as mulheres… algo que nem mesmo os que odeiam conseguem arrancar dela.

Coughlan lidou com o escrutínio da mídia em torno de suas cenas íntimas com humor… mesmo tendo que lidar com reações aparentemente positivas que provaram ser elogios indiretos na época.