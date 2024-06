Britney Spears está de férias no México com o irmão e diz que vai ao bar

Reproduzir conteúdo de vídeo





Britney Spears não está afastada de todos os seus parentes atualmente – ela ainda tem o irmão, Brian Spearsno canto dela… que na verdade está com ela no México enquanto ela festeja.

A estrela pop compartilhou uma breve prévia de uma fuga recente ao sul da fronteira em que ela estava – ou ainda está no meio – na quinta-feira, postando um vídeo que mostra ela se divertindo com seu irmão mais velho… e pelo que parece, eles podem estar bebendo.

No clipe… Britney pode ser vista filmando um grupo de músicos, mas então há um salto dela ao lado de Bryan no meio de uma cidade, e ele diz – “Vamos ao bar”.

Há outro corte que mostra Britney e Bryan dentro de algum tipo de aluguel, com Bryan andando com um casaco enorme que Britney elogia – comparando-o a Elvis.

Mais tarde, vimos Bryan debruçado sobre uma mesa com vários pratos de comida na frente dele – e Britney, brincando, observa que ele deve estar faminto. A legenda deste vídeo diz: “Depois do bar com meu irmão !!! Bem, acho que ele pensou que era Elvis 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🌷🌷🌷😂😂😂 !!!”

A viagem já provou ser bastante agitada para Britney – na quarta-feira, ela postou mais um vídeo dela mesma lá, e sua legenda dizia que ela se perdeu no centro da cidade mexicana onde está há cerca de uma hora.

Ela acrescentou… “Foi horrível… mas encontrei meu caminho e estou deitada agora… está lindo hoje.”



28/05/24

Esta é a segunda vez que Britney e Bryan saem juntos nos últimos meses – apesar de estarem afastados de outros membros da família. Lembre-se, Britney e seu irmão se uniram enquanto indo a um spa em Las Vegas juntos – mais tarde se relacionando com seu ex-noivo, Jason Trawick.



Fontes nos disseram que Bryan e Jason permaneceram próximos após sua separação de Britney.

Hoje em dia, Britney está romanticamente ligada a Paulo Soliz … a ex-governanta que BS meteu em um luta acalorada com no Chateau Marmont no mês passado.

No início desta primavera, várias fontes disseram ao TMZ… o estado mental de Britney a saúde está em crise seguindo o fim de sua tutela … com a estrela supostamente gastando muito nas férias e bebendo em vez de tomar remédios.



