Britney Spears saiu com o ex-noivo Jason Trawick em uma recente viagem a Las Vegas

Britney Spears passou um tempo se reunindo com seus entes queridos nos últimos anos, e agora você pode adicionar seu ex-noivo e ex-co-conservador, Jason Trawick para essa lista… TMZ aprendeu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Britney se reuniu com Jason durante sua viagem a Las Vegas na semana passada com seu irmão Brian. Disseram-nos que ela e seu irmão ainda são próximos de Jason, e eles entraram em contato com ele para dizer que estariam na cidade e que adorariam conversar.

Nossas fontes também nos disseram que Jason agora mora em Las Vegas, então o encontro fez todo o sentido – e eles acabaram saindo juntos, em pelo menos uma ocasião, no Resorts World Las Vegas.

Jason foi uma grande rocha na vida de Britney durante sua passagem romântica de 2009 a 2013. Eles ficaram noivos em 2011, e mesmo que tenham cancelado o namoro… disseram-nos que eles permaneceram cordiais desde a separação.



Sabemos o que você está pensando, mas não há nada de romântico acontecendo entre eles agora – disseram-nos que é apenas amigável.

No entanto, também é verdade que algumas pessoas próximas a Britney estão cautelosamente otimistas sobre um possível reencontro romântico no futuro. Para ser claro, porém, nossas fontes enfatizaram que não é aí que estão as cabeças de Brit e Jason agora.