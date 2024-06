Britney Spears tem um novo herói para defendê-la dentro de sua família, que a protege contra os ‘vilões’

Britney Spears tem se apoiado em seu irmão, Brian Spears, por apoio enquanto ela navega em tempos desafiadores. De acordo com RadarOnline.com, Bryan assumiu o papel de um irmão mais velho protetor, com o objetivo de proteger Britney de influências negativas. É uma mudança revigorante para Britney, que anteriormente enfrentou o controle de seu pai, Jamie Spearsdurante sua tutela de 13 anos, que ela descreveu como “abusiva”.

Em uma reviravolta surpreendente, Britney se distanciou de sua mãe, Lynne, e irmã, Jamie Lynn, e em vez disso optou por permanecer próximo de Bryan. Os irmãos até aproveitaram um dia de spa em Las Vegas, enquanto Britney compartilhava um vídeo divertido de sua aventura nas redes sociais.

Uma fonte revelou que Bryan é ferozmente protetor com sua irmã mais nova e está determinado a mantê-la longe dos “canalhas”, especialmente de seu namorado, Paul Richard Soliz. A fonte afirmou: “Bryan não tem respeito por Paul e quer que ele vá embora. Toda a família dela está preocupada com ela, e Bryan está entrando agora.”

O relacionamento de Britney com Paul levantou preocupações em sua família e nos olhos do público. Paul, uma ex-empregada doméstica, tem uma ficha criminal preocupante, incluindo condenações por porte de metanfetamina com intenção de venda em 2004 e porte criminoso de arma de fogo em 2022. O relacionamento deles ganhou as manchetes quando os paramédicos foram chamados ao hotel Chateau Marmont em Los Angeles depois de Britney supostamente machucou o pé após uma briga física com Paul.

A família espera que Bryan possa protegê-la de perigos

Em meio a esses desafios, O apoio inabalável de Bryan a Britney tornou-se cada vez mais significativo. A fonte enfatizou que a natureza protetora de Bryan se tornou um fator crucial na vida de Britney, especialmente à luz de seu tumultuado relacionamento romântico. Seus esforços para protegê-la de influências negativas refletem uma preocupação genuína com o bem-estar dela.

No meio dessas lutas pessoais, Britney encontra consolo no vínculo com seu irmão, que se dedica a protegê-la de possíveis danos. Como observou a fonte, “Bryan entrou agora”, indicando que sua influência está se tornando cada vez mais impactante na vida de Britney.

A evolução da dinâmica de Britney com seus familiares e sua confiança em Bryan demonstram a importância do apoio familiar em tempos difíceis.