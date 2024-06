Brittney Sykes e Mystics venceram Dream pela primeira vitória da temporada

COLLEGE PARK, Geórgia – Brittney Sykes marcou 18 pontos em seu primeiro jogo desde 17 de maio, Ariel Atkins também fez 18 pontos e o Washington Mystics venceu seu primeiro jogo da temporada, derrotando o Atlanta Dream por 87-68 na noite de terça-feira.

Washington (1-12) evitou empatar a mais longa seqüência de derrotas na história da franquia, com o time de 2012 perdendo 13 jogos consecutivos. A vitória de 19 pontos dos Mystics é a terceira maior a quebrar uma seqüência de derrotas de dois dígitos na história da WNBA.

“A sensação é que isso está chegando”, disse o técnico Eric Thibault. “Eu disse outra noite que estamos nos tornando um bom time de basquete e ainda não tivemos vitórias para mostrar. Já faz algum tempo que jogamos um basquete melhor.

“Obviamente, estamos filmando bem, mas acho que a qualidade das fotos que conseguimos é muito boa.”

Sykes, que havia perdido os últimos 10 jogos devido a uma lesão no tornozelo, acertou 4 de 6 na faixa de 3 pontos em apenas 14 minutos, e Atkins fez todas as três tentativas à distância. Os Mystics acertaram 17 cestas de 3 pontos, o melhor da temporada, com oito jogadores. Seus 17 acertos de 3 foram o segundo maior número em um jogo na história da franquia e um a menos que o recorde de um único jogo da WNBA.

Sykes pareceu torcer o pé esquerdo – o mesmo com a entorse no tornozelo – no início do quarto período, após um passo desajeitado. Thibault disse que a equipe não estava muito preocupada e que avaliaria melhor a lesão após seu retorno a DC.

Sykes não se reuniu com a mídia após o jogo, pois estava com o treinador do time. Ela foi vista andando pelo corredor de muletas, mas os Mystics disseram que eram por precaução.

Thibault disse que a equipe sentiu o impacto de Sykes imediatamente na terça-feira, em “ambas as extremidades da quadra”.

“Você vê isso em tribunal aberto”, disse ele. “Não é algo que exista muito na liga. Conseguimos lançar para ela algumas vezes e deixá-la atacar. Há apenas uma agressividade em seu jogo que é uma grande característica para se ter em nosso time.”

Liderados pelo retorno de Brittney Sykes, os Mystics conseguiram sua primeira vitória atrás de 17 cestas de 3 pontos, o recorde da temporada, a segunda maior vitória em um jogo na história da franquia e um a menos do recorde de um único jogo da WNBA. Rich von Biberstein/Ícone Sportswire

Washington fez sete cestas de 3 pontos no primeiro quarto, em apenas 11 tentativas, para assumir uma vantagem de 25-15. Mas os Mystics acertaram apenas 1 de 6 de longe no segundo quarto, quando o Atlanta chegou a 38-33 no intervalo, após fechar uma sequência de 8-1.

Sykes, Karlie Samuelson e Stefanie Dolson acertaram três pontos cada um nos primeiros três minutos do terceiro quarto para fazer o 49-38, e Washington liderou por pelo menos nove no resto do caminho.

“Há uma ótima citação que vi há alguns dias: ‘Os vencedores comemoram e os perdedores explicam’”, disse Thibault. “Então, estou feliz por não ter que explicar – estou feliz por podermos comemorar pelo menos uma noite.”

Julie Vanloo somou 11 pontos saindo do banco para Washington.

Rhyne Howard marcou 16 pontos, Aerial Powers somou 13 e Tina Charles fez 12 pontos e nove rebotes para o Atlanta (5-5). Allisha Gray, com média de 16 pontos por jogo, a melhor do time, ficou com nove pontos em 3 de 10 arremessos.

Howard, aos 24 anos e 43 dias, tornou-se o jogador mais jovem da história da WNBA a atingir 200 pontos de 3 pontos na carreira.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para este relatório.