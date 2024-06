Bronny James sai em Nova York antes do draft da NBA

Bronny James pode não ter sido um dos poucos candidatos no Barclays Center para o Draft da NBA, mas ele ainda está vivendo na Big Apple esta semana… sendo visto em Nova York antes do evento de quarta-feira.

Mais ou menos na mesma hora Zachary Risacher, Alex Sarr, Ron Holanda e o resto dos novatos estavam se vestindo com esmero antes do primeiro round… Bronny e seu irmão, Brycesaltou de um SUV decorado com roupas de rua estilosas.

Ambos LeBronos filhos de arrasaram com jeans, tênis e camisetas brancas… com o ex-guarda da USC de 19 anos também incluindo um moletom roxo com seu ‘ajuste’.

Brooklyn é o centro do mundo do basquete no momento… já que todos os 30 times estão selecionando seus futuros arremessadores. Bronny, Bryce e seus quatro vezes campeões da NBA treinaram em Nova York no início da semana … juntando-se ao famoso treinador Chris Brickley na academia Summit.



26/06/24

Há uma chance de Bronny acabar sendo um dos 28 nomes convocados na quinta-feira… já que muitos estão especulando que ele poderia chegar a vários times – incluindo o Los Angeles Lakers no número 1. 55 vaga.