Brown de Kings recebe grande aumento, acordo estendido até 26-27, diz agente

O técnico do Sacramento Kings, Mike Brown, concordou com uma extensão de contrato que o levará até a temporada 2026-2027 com um aumento anual de US$ 8,5 milhões por temporada, disse seu agente Warren LeGarie à ESPN na noite de sexta-feira.

Brown – o Treinador do Ano da NBA de 2022-2023 – recebe um aumento de US$ 4,5 milhões em seu contrato de 2024-2025 e duas novas temporadas de US$ 8,5 milhões, disse LeGarie. Brown desempenhou um papel significativo em trazer os Kings de volta à relevância, com um recorde de 94-70 nas últimas duas temporadas e o fim de uma seca de 16 anos nos playoffs.

Fora de temporada da NBA de 2024 Temos tudo que você precisa para se preparar para um verão agitado na NBA. • Marcas: O que todo time eliminado deveria fazer

• Arenque: 10 negócios de grande sucesso que precisam acontecer

• Bontemps: Carrossel de treinamento da NBA de rastreamento

• Youngmisuk: Clippers desfeitos por problema familiar

• Lowe: Warriors, apesar da saída precoce, têm esperança

• Mineiro: Por que as mudanças não funcionaram para Bucks

• Calendário fora de temporada | Todos os agentes livres

Brown e os Kings conversaram brevemente, mas ambos os lados estavam determinados a chegar a um acordo que o mantivesse na franquia e chegasse lá na noite de sexta-feira. Brown liderou os Kings aos playoffs da Conferência Oeste pela primeira vez em 16 anos em 2022-23, levando Sacramento a um recorde de 48-34 e ao terceiro lugar na Conferência Oeste há um ano – eventualmente perdendo sete jogos. série da rodada de abertura para o Golden State Warriors.

Os Kings foram os nonos colocados nesta temporada, derrotando os Warriors no torneio play-in antes que os New Orleans Pelicans os eliminassem.

Brown é o primeiro técnico dos Kings a ter um recorde de vitórias em cada uma de suas duas primeiras temporadas na franquia desde Rick Adelman, de 1998 a 2000, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information.

Brown foi duas vezes Treinador do Ano da NBA – inclusive com o Cleveland Cavaliers em 2009. Brown teve duas passagens pelo Cavaliers como treinador principal (305-187, 0,620) e mais uma temporada como treinador do Los Angeles. Angeles Lakers (42-29, 0,592).