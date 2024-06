Bryce Harper e Kyle Schwarber lesionados no final da derrota de Phillies

FILADÉLFIA — Bryce Harper saiu mancando do campo com uma aparente lesão no tendão da coxa após fazer a última eliminação pelo Philadelphia Phillies na derrota por 7 a 4 para o Miami Marlins na noite de quinta-feira.

Correndo pela linha enquanto tentava bater um grounder para o lado direito, Harper alcançou seu tendão esquerdo após cruzar a primeira base e mancou em direção ao banco de reservas. Ele passará por exames de imagem na sexta-feira.

“Senti um pouquinho minha parte inferior da coxa. Vamos tirar uma imagem amanhã e ver como é”, disse Harper. “Veja como me sinto amanhã e continue a partir daí.”

O companheiro de equipe da Filadélfia, Kyle Schwarber, também se machucou, saindo na nona entrada após sentir um aperto na virilha esquerda. Schwarber, normalmente um rebatedor designado, começou no campo esquerdo – apenas seu terceiro jogo em campo em toda a temporada.

Harper disse que “nunca teve uma lesão de tecido mole” antes. Ele disse que sentiu desconforto na metade da primeira linha de base. Questionado sobre o quão preocupado ele estava, ele pareceu cauteloso.

“Não sei”, ele disse. “Como eu disse, nunca senti nada assim antes. Dói.”

Mais cedo naquele dia, o rebatedor foi eleito pelos fãs para começar na primeira base da Liga Nacional no All-Star Game de 16 de julho no Texas.

“Ele apenas sentiu o tendão da coxa agarrar na linha. Não sei mais nada além disso”, disse o gerente do Phillies, Rob Thomson. “Vamos ter que esperar até amanhã e dar uma olhada nele.”

Os Phillies construíram uma liderança de 3-0 começando com uma dupla RBI no primeiro por Harper, que estendeu sua sequência de rebatidas para 12 jogos. Ele foi escolhido para seu oitavo All-Star Game na quinta-feira, sétimo como titular, como o principal ganhador de votos entre os jogadores da NL na primeira rodada de votação dos fãs.

A Associated Press contribuiu para este relatório.