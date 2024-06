Bryce Young se tornando um líder dos Panteras no ano 2

CHARLOTTE, NC – Bryce Young correu em direção ao canto esquerdo da end zone na quarta-feira, depois que sua última passagem nos treinos de offseason do Carolina Panthers foi para um touchdown em uma rota de cruzamento de Jonathan Mingo.

Houve pura euforia.

Foi quase como se a temporada passada nunca tivesse acontecido.

Em muitos aspectos, para Young, a última temporada não importa. Ele tem uma habilidade incrível de compartimentar as coisas de uma forma que lhe permite entrar em sua segunda temporada da NFL com otimismo de que ainda pode ser o jogador digno de ser a escolha número 1 do draft de 2023, apesar do tipo de ano de estreia que destruiu outros em sua posição.

Young credita isso em parte ao seu passado. Ele se formou na Universidade do Alabama em três anos em psicologia. Seu pai foi terapeuta na área de saúde mental por 20 anos. Sua mãe era professora de educação especial e seu avô psicólogo.

O melhor da nação NFL • Rodgers, dos Jets, é o jogador mais velho da NFL

• Broncos em busca de caça-tanques… de novo

• Como a tecnologia UFL pode ajudar a NFL

• AJ Brown diz que está na melhor forma até agora

• Anderson dos Texans apoiando-se em Hunter no Ano 2

Suas experiências com eles ajudaram a manter em perspectiva uma terrível temporada de estreia, quando ele começa do zero sob o comando do técnico do primeiro ano da NFL, Dave Canales.

“Isso me ajudou durante toda a minha vida”, disse Young à ESPN. “O bom, o mau, o indiferente; certificando-me de que, internamente, estou bem. Felizmente, estive muito consciente disso durante toda a minha vida, então pratiquei muito em compartimentar as coisas e tentar ter hábitos saudáveis.

O quarterback reserva Andy Dalton entende. Quando questionado sobre o que torna Young diferente de outros que foram escolhidos em primeiro lugar e falharam, Dalton respondeu: “Exatamente o tipo de pessoa que Bryce é”.

“A melhor coisa que você pode fazer é ter a experiência de estar lá”, continuou Dalton. “Bryce conseguiu isso no ano passado. Este ano, ainda somos desconhecidos. Não saberemos o que vai acontecer. Mas está tudo preparado para que Bryce dê um grande salto.”

Young deve se beneficiar das adições fora de temporada dos wide receivers Diontae Johnson e Xavier Legette (escolha do draft da primeira rodada), dos guards Robert Hunt e Damien Lewis e de algumas armas ofensivas do Texas no running back Jonathon Brooks (rodada 2) e no tight end Ja ‘Tavion Sanders (Rodada 4).

Ele também assumiu um papel de liderança mais amplo, de acordo com Dalton. Isso foi intencional, já que Young se sentiu mais confortável em campo para se afirmar e mais responsável fora do campo para aumentar seu papel na comunidade.

Melhoria do Ano 1 para o Ano 2 para QBs recentes elaborados no. Jogador WL* % de compensação Jardas de passe TD-INT QBR Kyler Murray (2019/2020) 5-10-1/8-8 64%/67% 3.722/3.971 20-12/26-12 57,7/61,9 Joe Burrow (2020/2021) 2-7-1/10-6 65%/70% 2.688/4.611 13-5/34-14 48,5/60,2 Trevor Lawrence (2021/2022) 3-14/9-8 60%/66% 3.641/4.113 12-17/25-8 39.1/56.1 Bryce Jovem (2023/2024) 2-14/??? 59,8%/??? 2.877/??? 11-10/??? 33,4/??? *Como entrada

Um de seus objetivos fora da temporada, além de construir um relacionamento com Canales e aprender um novo sistema, era lançar sua “Fundação 9 Jovens”, que se concentra na conscientização sobre saúde mental para adolescentes e adolescentes.

Young, que disse ter se encontrado com o clínico de saúde mental do time na temporada passada, quer que os profissionais de saúde mental estejam ao lado dos outros da mesma forma que estiveram ao lado dele.

“Por pior que tenha sido o ano passado, e foi horrível, acho que ter experiência em saúde mental e família o ajudou? Mil por cento”, disse o pai de Young, Craig.

A capacidade de Young de manter uma atitude positiva durante a pior temporada de 2 a 15 anos da NFL, durante a qual ele ficou perto do último lugar na maioria das principais categorias de zagueiros, fez de Canales uma boa opção para o zagueiro por causa da abordagem positiva que ele adota no ensino. e futebol em geral.

Young falou no início dos treinos fora de temporada sobre a “presença calmante” que Canales teve.

“É construtivo”, disse ele. “Se você perder algo ou fizer algo errado, isso lhe dará algo tangível para [say], ‘Vamos colocar nossa base em ordem.’ É algo que você pode pensar e aplicar. Tem sido muito bom para mim.

Os Panteras estão esperando grandes melhorias nesta temporada de Bryce Young, que postou alguns dos piores números de todos os tempos para um QB conquistado o primeiro lugar. Jared C. Tilton/Getty Images

Ele mostrou isso durante toda a offseason. Young não precisa mais depender de passes rápidos que levaram às piores 5,5 jardas da liga por finalização na temporada passada. Ele não hesitou em aprofundar o que chama de seu “novo suco” em Johnson e Legette, que podem criar separação e se tornarem alvos fáceis.

Isso ficou evidente durante o minicamp obrigatório de terça-feira, durante o qual Young conectou-se com Johnson na parte de trás da end zone para um touchdown em uma jogada que inicialmente parecia sombria.

“Ele está tornando suas leituras mais rápidas”, disse Johnson, que foi adquirido em uma negociação com o Pittsburgh Steelers, em grande parte por causa de sua capacidade de criar separação. [against defensive backs] dá a ele mais confiança de que todos estarão no lugar certo.”

Mas tudo começa com o relacionamento que Young tem com Canales, que na última temporada como coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers ajudou a ressuscitar a carreira do quarterback Baker Mayfield, a escolha número 1 do draft de 2018.

Antes disso, ele ajudou os quarterbacks Geno Smith e Russell Wilson a terem temporadas de carreira no Seattle Seahawks.

“É inspirar confiança nele, saber que ele está lhe dando as chaves para esse ataque”, disse Dalton. “Vamos ver Bryce fazer coisas que não fez no ano passado apenas por causa da experiência. Já estamos vendo isso agora.”

O que saber para a entressafra da NFL de 2024 • Cronograma da NFL para 2024: previsões e conclusões

• Projeções e análises de FPI de pré-temporada

• Perspectivas fora de temporada de Barnwell (ESPN+): AFC | NFC

• Classificações de poder pós-rascunho de 2024: pesquisa de 1 a 32

• Maior buraco restante em todas as escalações (ESPN+)

• Uma pergunta QB para todas as 32 equipes (ESPN+)

• Rascunho: Veja todas as 257 escolhas | Análise de escolha

O linebacker externo Jadeveon Clowney disse que todo o time precisa da energia de Young, que alguns sentiram que faltou na temporada passada, ou pelo menos parecia porque o quarterback de 22 anos é muito quieto.

“Vamos ficar bem”, disse Clowney. “Ele está fazendo jogadas, ele está fazendo jogadas. Ele simplesmente não é falador. Joguei com Deshaun Watson. Ele também não era falador. Mas ele poderia jogar. Aos domingos você nunca sabia que ele não falava.

Young, frequentemente descrito como um líder quieto, entende o que Clowney quis dizer.

“Serei fiel a quem sou. Não serei alguém que não sou”, disse ele. “Mas também sinto que é minha responsabilidade não [say], ‘Ei, é isso que vou fazer. Isto é o que vou dizer. Este não é um discurso que pratico no espelho, então tem que ser dito.

“É minha responsabilidade preencher as lacunas e garantir que se estivermos em um local onde a energia está baixa, é minha responsabilidade aumentá-la. Se estiver muito alta, é minha responsabilidade ter certeza de que estamos focados e travados em.”

O running back Miles Sanders concordou com Dalton que as peças estão no lugar para Young mostrar uma grande melhora.

“Grande salto, com certeza”, disse ele. “Eu apenas disse a ele para crescer a cada dia, viver um dia de cada vez, não tentar fingir nada, apenas ser você mesmo todos os dias”.

Foi isso que Young fez com a ajuda de sua família e de seus antecedentes. Ele está confiante de que eventualmente os resultados virão como sempre.

“Estou longe de ser perfeito”, disse Young. “Todos nós temos nossas lutas e coisas assim, e temos dias bons e ruins. Mas é como qualquer estação, é importante durante um período em que há muita coisa acontecendo e muitas situações estressantes, saber que é um momento para ter certeza de que realmente não perco as coisas de vista mentalmente.”