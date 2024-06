Bryson DeChambeau convida Patrick Mahomes e Travis Kelce para jogar

Depois de vencer o Aberto dos Estados Unidos de 2024, Bryson DeChambeau pode ter dois novos oponentes para enfrentar no campo de golfe – as estrelas do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes e Travis Kelce.

Mahomes postou “ÓTIMA foto do bunker!” no X após o chute salvo de DeChambeau na areia no domingo, no último buraco do Aberto dos Estados Unidos.

DeChambeau retribuiu o elogio, dizendo que ele, Mahomes e Kelce poderiam chegar aos 50, o que poderia ser uma referência à série “Break 50” de DeChambeau no YouTube. O quarterback do Chiefs respondeu prontamente a DeChambeau, sugerindo uma reunião no gramado.

Vejo você em breve -Bryson DeChambeau (@b_dechambeau) 19 de junho de 2024

DeChambeau seguiu sua defesa do bunker no domingo com uma única tacada para uma pontuação de 6 abaixo no evento e sua segunda vitória no Aberto dos Estados Unidos.

A dupla de Kansas City conhece bem as partidas de golfe.

Eles enfrentaram as estrelas do Golden State Warriors Stephen Curry e Klay Thompson no “The Match” do Capital One em junho passado no Wynn Golf Club em Las Vegas. Mahomes e Kelce saíram vitoriosos no formato de 12 buracos.

DeChambeau também competiu no The Match, enfrentando Brooks Koepka em 2021. Koepka dominou o caminho para a vitória. Ele precisou de apenas oito dos 12 buracos, já que DeChambeau sofreu no nono.