Bryson DeChambeau luta contra lesão no quadril e ganha três arremessos no Aberto dos Estados Unidos

PINEHURST, NC – No 13º tee box na terceira rodada do 124º Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst No. 2 no sábado, Bryson DeChambeau disse ao seu caddie, Gregory Bodine: “Eu adoraria ir para este green”.

Alguém na galeria gritou: “Sim, você deveria!”

DeChambeau pensou melhor e disse aos fãs antes de acertar o ferro longo: “Não me vaiem, sinto muito.”

Eles estavam apenas torcendo por DeChambeau, o capitão da LIV Golf League que conquistou os corações dos fãs de golfe com seus cumprimentos no campo e vídeos no YouTube. Com uma combinação potente de comprimento no tee e habilidade na colocação dos greens, DeChambeau abriu uma vantagem de 4 tacadas nas costas nove antes de acertar 3 abaixo de 67 para uma vantagem de 3 tacadas antes da rodada final de domingo.

Tanto showman quanto jogador de golfe, DeChambeau aproveitou cada minuto.

“Sim, foi incrível”, disse ele. “Não posso agradecê-los o suficiente. Foi uma bênção. Cara, eles me irritaram. Isso só me dá um aumento na adrenalina e me permite focar mais em entregar aos fãs, a mim mesmo e à minha família. É apenas me inspira.”

Matthieu Pavon, que está tentando se tornar o primeiro jogador de golfe da França a vencer o Aberto dos Estados Unidos, está 3 tacadas atrás depois de postar 1 abaixo de 69. O mesmo acontece com Rory McIlroy, que está tentando encerrar uma seca de quase 10 anos sem um grande vitória do campeonato, e Patrick Cantlay, que está tentando vencer a primeira. Eles acertaram 69 e 70 no terceiro assalto, respectivamente, para permanecer na caça.

É a primeira vantagem de DeChambeau de 54 buracos em um campeonato importante. É apenas a segunda vez que ele disputa a dupla final na rodada final de um torneio importante. No Aberto dos Estados Unidos de 2020, ele estava atrás de Matthew Wolff por 2 e acertou 3 abaixo de 67 para ganhar seu primeiro campeonato importante.

Com dois buracos para jogar no sábado, parecia que os outros adversários poderiam chegar mais perto. Depois que DeChambeau acertou um birdie putt de 9 pés no 14º lugar, ele fez uma bagunça no 16º e postou seu primeiro double-bogey do torneio caindo para 6 abaixo, 2 à frente de Pavon, McIlroy e Cantlay.

Implacável, DeChambeau acertou sua tacada inicial no par 3 de 17 a 11½ pés e fez outro birdie para voltar para 3 na frente. Foi sua 23ª tacada no torneio. Ele fez um par fácil no dia 18.

Esse não foi o único drama. No nono buraco, DeChambeau pediu a um funcionário da USGA que chamasse seu fisioterapeuta. Ele estava lidando com um aperto no quadril direito; ele estava deitado no chão na floresta e foi esticado antes de acertar sua tacada inicial no número 11.

“Sim, foi mais difícil passar em algumas tacadas”, disse DeChambeau. “Está tudo bem. Já estou com isso há muito tempo. É apenas algo que apareceu. Estou me esforçando um pouco, empurrando um pouco o cavalo. Conseqüentemente, isso vai acontecer. Mas eu tenho Tenho uma grande equipe ao meu redor para ajudar a consertar algumas coisas.”

Quando DeChambeau conquistou sua primeira vitória importante no campeonato no US Open de 2020 no Winged Foot Golf Club em Nova York, ele balançou seu driver o mais forte e rápido que pôde – danem-se os fairways apertados. A estratégia de DeChambeau parecia imprudente para os outros, mas depois de 72 buracos, ele era o único jogador de golfe com números vermelhos e conseguiu uma vitória de 6 tacadas sobre Wolff.

Muita coisa mudou para DeChambeau nos quase quatro anos desde então. Ele agora é um capitão bem pago na LIV Golf League e mexeu tanto com seu corpo quanto com seus tacos, passando de maiores e mais fortes a mais magros.

A maior transformação de DeChambeau pode ter ocorrido entre suas orelhas. Quando chegou ao segundo lugar de Pinehurst esta semana, ele prometeu jogar “golfe enfadonho” em sua busca por um segundo campeonato importante, conhecendo as vastas áreas nativas e os diabólicos complexos verdes da obra-prima do arquiteto Donald Ross nas colinas de areia da Carolina do Norte. não lhe dê a chance de agarrá-lo e rasgá-lo.

Foi o que DeChambeau fez nos primeiros 54 buracos. Ele acertou 12 dos 14 fairways a caminho de 3 abaixo de 67 no primeiro round. Ele foi mais errático no tee no segundo round, mas precisou de apenas 27 tacadas para 1 abaixo de 69. No sábado, ele ganhou mais de 3 tacadas em campo no putting.

DeChambeau levará o mesmo plano de jogo até a rodada final.

“Só vou dizer, amanhã será a mesma frase que disse durante toda a semana: tentar jogar um golfe chato”, disse DeChambeau. “O meio dos greens nunca se move, então vou tentar acertar muitos greens, dar uma boa olhada em alguns buracos e dar muitas tacadas duplas.”

McIlroy entrará na rodada final do Aberto dos Estados Unidos entre os 10 primeiros pelo sexto ano consecutivo, o que é a sequência mais longa desde que Ben Hogan fez isso 12 vezes consecutivas, de 1940 a 1956, de acordo com o Elias Sports Bureau.

McIlroy estava apenas 1 tacada atrás de DeChambeau depois de fazer um birdie putt de 9½ pés no nº 12. Mas depois de fazer outro birdie no dia 14, ele acertou bogeys nos dois par 3, nºs 15 e 17, após acertar suas tacadas iniciais em bunkers verdes.

“Os últimos buracos são muito, muito difíceis”, disse McIlroy. “Mesmo no 17, é a favor do vento, mas com aquele pino cortado na frente, é difícil aproximar a bola, e mesmo no 18, onde fica o local do buraco. Não importa o que aconteça, sinto vontade de 2 arremessos, 3 arremessos, 4 arremessos , tenho uma grande chance de ir amanhã.

O sueco Ludvig Aberg, que começou a terceira rodada com uma vantagem de 1 chute, postou 3 acima de 73 e está empatado em quinto lugar com Hideki Matsuyama com 2 abaixo. Aberg, que foi metódico ao acertar fairways e greens nas duas primeiras rodadas, foi desfeito por um triplo bogey 7 no par 4 13.

Aberg, ex-astro do Texas Tech, busca ser o primeiro jogador a vencer o Aberto dos Estados Unidos em sua estreia desde Francis Ouimet em 1913.

Tony Finau também acertou um triplo bogey 7 no 13º lugar. Ele terminou 2 acima de 72 e está empatado com o inglês Tyrrell Hatton em sétimo lugar, com 1 abaixo.

Apenas oito jogadores estavam abaixo do par após 54 buracos, enquanto o Pinehurst nº 2 continuava a dourar e a firmar-se sob o calor escaldante.

O número 1 do mundo, Scottie Scheffler, que fez 5 over após 36 buracos e fez o corte no número, lutou pela terceira rodada consecutiva e postou 1 over 71. Ele está empatado em 42º lugar com 6 over.

Scheffler, que venceu cinco de suas últimas oito partidas, nunca teve quatro rodadas consecutivas acima do par em um torneio como profissional.

“O jogo de golfe às vezes é uma câmara de tortura mental, especialmente o Aberto dos Estados Unidos”, disse Scheffler.