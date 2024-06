Bryson DeChambeau vence o 2º US Open, superando Rory McIlroy

PINEHURST, NC – O capitão da LIV Golf League, Bryson DeChambeau, é campeão do US Open novamente.

Enquanto isso, a seca de quase 10 anos da estrela do PGA Tour Rory McIlroy sem uma vitória no campeonato importante continuará, depois que ele sofreu o mais doloroso de todos os seus quase erros na rodada final do 124º Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst No.

Depois que McIlroy errou uma tacada curta pela segunda vez nos três buracos finais no número 18, DeChambeau acertou uma segunda tacada difícil da grama nativa – e perto de uma raiz de árvore – do outro lado do campo até um bunker. A 55 jardas de distância, ele avançou para cerca de 4 pés e acertou uma tacada parcial para terminar 6 abaixo, 1 arremesso melhor que McIlroy.

“Não posso acreditar nos altos e baixos da última. Provavelmente a melhor tacada da minha vida”, disse DeChambeau.

Com DeChambeau e McIlroy empatados em 6 abaixo – e McIlroy jogando no grupo à frente do último – ambos os jogadores deram suas tacadas iniciais para a imprevisível área nativa perto da arquibancada à esquerda do fairway no número 18.

A bola de McIlroy parou atrás de uma grande moita de grama a cerca de 123 metros do buraco. Sua única opção era lançar a bola pela grama e subir pelo campo. Sua abordagem parou pouco antes do green. Ele caiu para 4 pés e errou o par putt. Ele deu um pequeno bogey putt e só conseguiu assistir DeChambeau terminar.

DeChambeau, campeão do US Open de 2020 no Winged Foot Golf Club em Nova York, começou a rodada final com uma vantagem de 3 tacadas. Ele perdeu brevemente a liderança para McIlroy nos últimos nove antes de retirá-la no final.

DeChambeau acertou 1 a 71 na rodada final. Ele é o primeiro campeão do Aberto dos Estados Unidos a registrar uma rodada acima do par na rodada final desde Lucas Glover em 2009.

McIlroy marcou 1 abaixo de 69 e terminou como vice-campeão em um torneio importante pela quarta vez em sua carreira.

Tony Finau (3 abaixo de 67) e Patrick Cantlay (par 70) empataram em terceiro com 4 abaixo. Matthieu Pavon, que tentava se tornar o primeiro jogador de golfe francês a vencer o Aberto dos Estados Unidos, ficou em quinto lugar depois de marcar 1 a 71 no domingo.

O primeiro Aberto dos Estados Unidos disputado em Pinehurst, número 2 em uma década, será lembrado tanto pelo colapso de McIlroy quanto pela vitória de DeChambeau. McIlroy estava tentando ganhar seu primeiro campeonato importante desde o PGA Championship de 2014 no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky.

Depois de finalmente conquistar a liderança de DeChambeau com birdies nos números 9, 10, 12 e 13 para se tornar o primeiro jogador de golfe a chegar a 8 abaixo, McIlroy teve uma das finalizações mais esquecíveis de qualquer líder da rodada final em um major.

McIlroy acertou bogeys nos números 15, 16 e 18 para cair para 5 abaixo. No par 3 15, ele disparou sua tacada inicial sobre o green e não conseguiu subir e descer para o par.

Depois que DeChambeau errou uma tacada par de 4 pés no nº 15 para dar a McIlroy uma vantagem de 1 tiro, McIlroy inexplicavelmente acertou um par de 2 ½ pés no nº 16 com muita força e ele caiu. Ele não havia perdido uma tacada dentro de 3 pés durante toda a temporada.