Bulls negociando Alex Caruso com Thunder por Josh Giddey, dizem fontes

O Chicago Bulls está trocando Alex Caruso, duas vezes armador do All-Defensive Team, pelo Oklahoma City Thunder pelo guard Josh Giddey, disseram fontes à ESPN na quinta-feira.

A troca dá ao Thunder um dos jogadores mais cobiçados da liga, um gerente geral da guarda de 30 anos, Sam Presti, que há muito busca o primeiro lugar da Conferência Oeste na pós-temporada passada. A chegada de Caruso pode ser vista como um acréscimo comparável à aquisição de Andre Iguodala pelo Golden State Warriors em 2013. Na época do acordo, Iguodala também tinha 30 anos.

Os Bulls estão determinados a encontrar um craque para substituir Lonzo Ball e Giddey, 21, vem com um potencial All-Star que dificilmente seria realizado com o Thunder por causa do poder estelar do craque que o cercava. O armador Shai Gilgeous-Alexander foi o vice-campeão MVP na temporada passada e há uma expectativa de que a franquia queira dar a Chet Holmgren, de 2,10 metros, ainda mais funções de jogo.

Giddey foi a sexta escolha no draft de 2021 da NBA e se tornou um dos jovens criadores de jogo mais criativos da liga. Os Bulls vão oferecer a ele a oportunidade de ter a bola nas mãos e mais liberdade para passar e marcar. Eles precisavam de um motor para seu ataque e conseguiram isso com Giddey.

Giddey jogou 80 partidas pelo Thunder, o recorde de sua carreira, na temporada passada, mas finalmente começou a sair do banco nos playoffs da Conferência Oeste. Sua média de pontuação caiu de 16,6 pontos na temporada passada para 12,3 pontos nesta temporada, à medida que seu papel no Thunder evoluía. Giddey tem 11 triplos-duplos na carreira, o quarto maior número por um jogador de 21 anos ou menos, atrás apenas de Luka Doncic, Magic Johnson e Ben Simmons, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information.

Caruso acertou 41% em cestas de 3 pontos e ficou em quarto lugar em roubos de bola na NBA na temporada passada. Ele ficou em segundo lugar em confrontos defensivos no meio da quadra contra 2.024 jogadores do NBA All-Star, atrás apenas de seu novo companheiro de equipe do Thunder, Luguentz Dort, de acordo com ESPN Stats & Info.

A adição de Caruso dá ao Thunder três dos melhores defensores com bola entre os armadores da liga: Caruso, Dort e Cason Wallace.

Caruso será elegível para uma extensão de contrato de US$ 80 milhões por quatro anos, seis meses a partir da data desta negociação. Ele está entrando no último ano de seu contrato. O Thunder fez o acordo com a esperança de manter Caruso como parte integrante de sua equipe no longo prazo, disseram fontes.

Giddey é elegível para negociar uma extensão em escala de novato como membro da turma de draft de 2021.