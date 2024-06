Caeleb Dressel e Katie Ledecky vencem as provas olímpicas de natação

INDIANÁPOLIS – Caeleb Dressel fechou sua segunda corrida individual em Paris, dando-lhe outra chance de brilhar após seu excelente desempenho nas últimas Olimpíadas.

Fique de olho em Kate Douglass também. Ela poderia ser uma das maiores estrelas americanas na piscina. E, claro, Katie Ledecky estará nadando em vários eventos.

Dressel, vencedor de cinco medalhas de ouro nos Jogos de Tóquio, alcançou o primeiro lugar nos 100 metros borboleta masculino nas seletivas de natação olímpicas dos EUA no sábado à noite.

Dressel seguiu seu triunfo nos 50 metros livres com um tempo de vitória de 50,19 segundos, dando-lhe a chance de defender mais uma das medalhas de ouro que conquistou em Tóquio.

“Acho que executei todas as minhas natação da melhor maneira que pude”, disse ele.

Douglass fechou sua terceira prova individual nas Olimpíadas com uma vitória nos 200 metros medley individual.

Ela estava cara a cara com Alex Walsh na curva final, mas ninguém conseguiu acompanhar Douglass na perna de estilo livre.

Ela terminou em 2m06s79, enquanto Walsh manteve a segunda vaga olímpica em 2m07s86.

Douglass fez jus ao seu status de uma das nadadoras mais versáteis do mundo, também conquistando vitórias nas provas de 200 nados peito e 100 nados livres.

“Estou muito feliz com isso”, disse Douglass. “Eu estava entrando na competição tentando vencer os três eventos, mas não achei que seria capaz de conseguir isso. Então, estou feliz por ter conseguido.”

Ledecky conquistou sua quarta vitória nas provas, vencendo os 800 metros livres em 8 minutos e 14,12 segundos. Paige Madden ficou em segundo lugar com 8m20s71.

Ledecky planeja retirar os 200 metros livres de seu programa olímpico, mas competirá nos 400, 800 e 1.500 livres, além do revezamento 4×200 livres.

Dressel não chegou nem perto do recorde mundial de 49s45, que estabeleceu nas últimas Olimpíadas. Mas ele liderou todo o caminho e tocou cerca de meio corpo à frente de Thomas Heilman, de 17 anos, que conquistou o segundo lugar para Paris em 50,80.

Dressel também nadará até três revezamentos nos Jogos de Verão, o que o colocaria perto do programa de seis provas que teve em Tóquio. A única prova que ele não venceu há três anos foi o revezamento misto.

“É difícil passar pelos testes”, disse Dressel. “Esta é realmente a parte mais difícil.”

O único ouro individual que Dressel não conseguirá defender em Paris é o dos 100 metros livres. Ele perdeu o terceiro lugar em sua primeira prova nessas provas.

Depois de abandonar a natação em plena Copa do Mundo de 2022, o que levou a uma longa dispensa necessária para reconquistar o amor pelo esporte, Dressel chegará às Olimpíadas com um pouco menos de entusiasmo do que há três anos, quando estava sendo anunciado como o próximo Michael Phelps.

Dressel está plenamente consciente de que outros ao redor do mundo registraram tempos mais rápidos em seus eventos este ano. Ele admite prontamente que talvez nunca consiga nadar outro recorde pessoal em sua carreira. Mas ele ainda é um cara que sabe atuar quando os holofotes estão mais fortes, como será em Paris.

“Eu sei que sou o atual campeão”, disse Dressel. “Não há como evitar isso. Mas acho que estou perseguindo alguns desses caras também.”

Talvez sua maior emoção nessas provações tenha sido ter seu filho de 4 meses, August Wilder, nas arquibancadas do Lucas Oil Stadium com sua esposa, Meghan.

“Meu filho me viu fazer parte de uma equipe olímpica”, disse Dressel, abrindo um grande sorriso. “Ele não vai se lembrar. Mas eu vou contar a ele, acredite. Tenho fotos para provar isso.”

Heilman também competirá nos 200 metros borboleta, vencendo a prova nas seletivas e se tornando o homem mais jovem a integrar a equipe de natação dos Estados Unidos desde Michael Phelps, de 15 anos, em 2000.

“A borboleta está em boas mãos com esse cara”, disse Dressel, apontando para Heilman. “Ele é assustador, assustador.”

Walsh nadará nas Olimpíadas com sua irmã Gretchen, finalmente entrando para o time na penúltima noite das provas.

“Isso significa muito”, disse Alex Walsh, que competiu sem a irmã em Tóquio. “Eu não sabia se conseguiria chegar a Paris depois que ela chegou. Este é um sonho que sonhamos há tanto tempo.”

Simone Manuel, a primeira nadadora negra a conquistar a medalha de ouro individual, terá mais uma chance na última noite do encontro de integrar o time na prova individual.

Já garantida sua terceira Olimpíada como membro do revezamento 4×100 livre, Manuel avançou para a final dos 50 metros livres no domingo com o quarto tempo mais rápido nas semifinais de sábado à noite (24,51).

Gretchen Walsh foi a melhor qualificada em 24,06, logo à frente de Torri Huske em 24,09. Abbey Weitzeil, que, como Manuel, conquistou uma vaga em sua terceira equipe olímpica como nadadora de revezamento, foi a próxima com 24,48.