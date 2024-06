Caeleb Dressel e Simone Manuel se contentam com vagas de revezamento nos 100 livres

INDIANÁPOLIS – Voltando de longas dispensas, as estrelas da natação americanas Caeleb Dressel e Simone Manuel tiveram que se contentar com vagas de revezamento nas Olimpíadas na noite de quarta-feira.

Dressel, vencedor de cinco medalhas de ouro nos Jogos de Tóquio, não terá a chance de defender seu título de estilo livre de 100 metros em Paris depois de terminar em terceiro lugar nas seletivas dos EUA, atrás de Chris Guiliano e Jack Alexy.

Manuel terminou em quarto lugar nos 100 metros livres femininos, com a potencial estrela Kate Douglass conquistando a vitória e Torri Huske o segundo lugar.

Apenas os dois primeiros colocados de cada prova competirão individualmente nas Olimpíadas, mas os quatro primeiros colocados têm vaga garantida no revezamento 4x100m livre.

Dressel era todo sorrisos ao abraçar os nadadores à sua frente, dizendo que estava satisfeito por estar no revezamento que terá como objetivo bater o recorde mundial nas Olimpíadas.

“Esse é um top quatro, um top cinco incrivelmente rápido – ah meu Deus, os seis primeiros”, disse ele, olhando os tempos no placar do Lucas Oil Stadium. “Esse é um ótimo grupo de rapazes. É rápido.”

Dressel e Manuel ainda têm hipóteses de ganhar corridas individuais em Paris. Dressel tem os 50 livres e os 100 borboleta – outras duas provas que venceu em Tóquio – enquanto Manuel tem os 50 livres.

Talvez na aposta mais certa das provas, Katie Ledecky conquistou sua terceira vitória no Lucas Oil Stadium com outro desempenho dominante nos 1.500 metros livres.

Ledecky somou suas vitórias nos 200 e 400 metros livres, embora não planeje nadar a prova mais curta em Paris. Ela também é uma grande favorita para conquistar o título de 800 livres antes de deixar a Indy.

Manuel, a primeira mulher negra a conquistar o ouro individual na natação ao empatar em primeiro lugar neste evento nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016, esperava completar seu retorno da síndrome de overtraining conquistando uma vaga nos 100 livres.

Não deu certo, mas Manuel ficou claramente emocionado só por estar no revezamento.

“Isso significa tudo para mim”, disse ela, chorando no convés diante da multidão de 22.209 pessoas. “É um milagre que eu consiga estar aqui e correr novamente. As pessoas próximas a mim conhecem a jornada que foi necessária para chegar aqui. Estou muito orgulhoso de mim mesmo e da equipe dos EUA.”

Douglass ficou apenas em quarto lugar na curva, mas chegou ao fim com um tempo de vitória de 52,56 segundos. Huske terminou em 52,93, enquanto Gretchen Walsh perdeu a liderança no meio do caminho para chegar ao terceiro lugar em 53,13.

Manuel foi o próximo com 53,25, com a quinta colocada Abbey Weitzeil (53,70) também provavelmente indo para sua terceira Olimpíada como opção de revezamento.

Do lado masculino, Guiliano e Alexy empataram na virada, mas Guiliano conseguiu a barreira em 47,38, ultrapassando Alexy por nove centésimos de segundo. A margem ficou ainda mais próxima do terceiro lugar, com Dressel a perder uma vaga individual por apenas seis centésimos.

Após seu papel de protagonista em Tóquio, Dressel se afastou do esporte em meio ao campeonato mundial de 2022, revelando posteriormente que precisava se ausentar por um longo período para redescobrir seu amor pelo esporte.

“Estou tentando me divertir, estou me divertindo”, disse Dressel à grande multidão. “Você não sabe o quanto isso significa para mim o amor que estou recebendo de você. Tem sido difícil.”

Hunter Armstrong ficou em quarto lugar, com Ryan Held e Matt King também provavelmente adicionados à equipe olímpica como nadadores de revezamento.

Os outros vencedores da noite de quarta-feira foram Thomas Heilman, de 17 anos, nos 200 metros borboleta masculino e Matthew Fallon nos 200 metros peito.

Ledecky tocou em 15 minutos e 37,35 segundos, mais de meia volta à frente da vice-campeã Katie Grimes às 15:57,77.

“Eu esperava ir um pouco mais rápido, mas vou aceitar”, disse Ledecky, cujas seis medalhas de ouro individuais já são o maior número de qualquer nadadora na história olímpica. “Estarei melhor em algumas semanas.”

Grimes conquistou sua segunda prova individual em Paris, somando-se à sua vitória nos 400 metros medley. Ela nadará em ambientes fechados e ao ar livre nas Olimpíadas, também conquistando uma vaga na corrida de 10 quilômetros em águas abertas.

Manuel conquistou duas medalhas de ouro e duas pratas nos Jogos do Rio, um desempenho extraordinário para nadadores negros em um esporte predominantemente branco. Mas seu corpo quebrou sob a pressão da síndrome de overtraining antes dos jogos adiados pela pandemia em Tóquio.

Manuel nem sequer se classificou para defender seu título nos 100 metros livres, embora tenha se recuperado para ganhar uma vaga nos 50 livres. Em Tóquio, ela foi eliminada nas semifinais de sua única prova individual, com sua única medalha vindo como âncora da equipe de revezamento 4×100 livre que terminou em terceiro.

Após as Olimpíadas, seu médico ordenou que ela interrompesse todas as atividades físicas por mais de seis meses para dar tempo ao corpo para se recuperar adequadamente.

Douglass conquistou a medalha de bronze nos 200 metros medley individuais em Tóquio para se tornar um dos nadadores mais versáteis da América.

Ela ganhou um total de 14 medalhas nos últimos três campeonatos mundiais em tudo, desde estilo livre até nado peito, medley individual e revezamentos.

Agora ela está de volta às Olimpíadas, embora ainda haja muito trabalho a fazer na Indy.

Douglass participou de cinco eventos, levando a uma cansativa dobradinha na quarta-feira. Ela voltou de sua vitória nos 100 metros livres para conquistar o melhor tempo nas semifinais dos 200 metros peito, carimbando-a como favorita sobre a favorita local Lilly King na final de quinta-feira.

Heilman se tornará o mais jovem nadador olímpico masculino dos EUA desde que Michael Phelps chegou à equipe de Sydney, aos 15 anos.

Luke Whitlock, 18 anos, havia reivindicado essa distinção uma noite antes com seu segundo lugar nos 800 metros livres. Então alguém ainda mais jovem entrou para o time quando Heilman tocou primeiro em 1 minuto e 54,50 segundos.

“Vai ser incrível. Estou ansioso para sair com a equipe e construir relacionamentos que durarão a vida toda”, disse Heilman. “Ir às Olimpíadas é uma experiência única na vida. Estou ansioso para valorizar cada momento.”

Luca Urlando conquistou o esperado segundo lugar em Paris com o tempo de 1m55s08.