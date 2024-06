Caitlin Clark, do Fever, precisa atirar mais, diz Christie Sides

A armadora do Indiana Fever, Caitlin Clark, está liderando todos os novatos da WNBA em pontuação (16,2 PPG) e assistências (6,6), bem como em gols marcados (4,9) e tentados (12,2). Após a derrota de quinta-feira à noite por 89-77 em Seattle, a técnica do Fever, Christie Sides, disse que quer que Clark arremesse ainda mais.

“Caitlin Clark precisa fazer no mínimo 15 arremessos por jogo para nós”, disse Sides. “Ela precisa fazer arremessos, e nós temos que fazer um trabalho melhor de prepará-la, fazer algumas telas realmente boas para ela ficar aberta.”

Na quinta-feira, Clark liderou a Fever com 15 pontos em 4 de 9 arremessos de quadra, incluindo 3 de 7 de trás do arco, e foi 4 de 5 da linha de lance livre. Ela também teve 7 assistências e 6 rebotes.

As jogadoras de base Aliyah Boston (5 de 16, 11 pontos) e NaLyssa Smith (5 de 11, 12 pontos) lideraram o Fever em tentativas de arremessos contra o Storm, e a armadora Kelsey Mitchell acertou 5 de 10, com 14 pontos.

Clark está em segundo lugar na Fever em tentativas de arremessos por jogo, com 12,2, atrás dos 13,4 de Mitchell por jogo. Durante sua carreira de quatro anos em Iowa, ela teve uma média de 20,1 arremessos por jogo, com uma alta de 22,7 em sua temporada sênior.

Enquanto Clark atualmente lidera todas as novatas da WNBA em tentativas de arremesso, ela está em 22º lugar geral na liga. A armadora do Dallas, Arike Ogunbowale, lidera a WNBA com 21,8 tentativas de arremesso por jogo.

Outras verdadeiras armadoras que têm uma média de arremessos maior que Clark são Jewell Loyd (17,5) e Skylar Diggins-Smith (13,5) de Seattle, Kelsey Plum (15,9) e Jackie Young (14,7) de Las Vegas, Sabrina Ionescu (15,3) de Nova York, Diana Taurasi (13,7) de Phoenix, Marina Mabrey (13,6) de Chicago, Ariel Atkins (13,0) de Washington e Rhyne Howard (12,5) e Allisha Gray (12,4) de Atlanta.

Desses 12 guardas, todos, exceto Ogunbowale, Mabrey e Mitchell, são atletas olímpicos dos próximos Jogos de Paris ou já competiram em Olimpíadas anteriores.

Loyd, que está indo para sua segunda Olimpíada no mês que vem, roubou a cena na quinta-feira à noite com 34 pontos em 10 de 15 arremessos. A escolha número 1 do draft em 2015, ela ganhou dois títulos da WNBA com o Storm e foi a líder de pontuação da temporada passada com 24,7 pontos por jogo.

Então é um grupo de elite de guardas que Clark está trabalhando para entrar em apenas 19 jogos em sua carreira na WNBA. Ela falou sobre os desafios ofensivos de Indiana após a derrota de quinta-feira, na qual o Fever teve 20 turnovers, seis de Clark, para 21 assistências.

“Jogamos com muitas telas de bola hoje à noite”, disse Clark. “Então, quando você está sendo dobrado em uma tela de bola, você sempre vai desistir. Isso deve criar uma vantagem para nós 4 contra 3 atacando a cesta. Mas não acho que jogamos muito bem com nossas telas de bola hoje à noite.

“Eu definitivamente poderia ser um pouco mais agressivo com a cesta. Mas acho que vou apenas tentar aproveitar o que a defesa me dá e tentar preparar meus companheiros para o sucesso também.”

Clark tem sido muito criticado nas telas de bola nesta temporada, o que Sides reconheceu.

“A maneira como as pessoas a marcam, é difícil”, disse Sides. “Uma vez que a bola está fora de suas mãos, ela está preparando o resto do nosso time para algumas visões realmente ótimas. Ela está tendo algumas visões muito boas [for herself] fora da bola. Mas gostamos dela com a bola, então temos que descobrir como administrar os dois.”