Caitlin Clark fala contra comentários racistas e misóginos

A estreante estrela do Indiana Fever, Caitlin Clark, reagiu aos comentaristas online que usaram seu nome em discussões para denegrir outros jogadores da WNBA, dizendo que quaisquer comentários racistas ou misóginos “não são aceitáveis”.

“As pessoas não deveriam usar meu nome para promover essas agendas. É decepcionante. Não é aceitável”, disse Clark na quinta-feira quando questionado sobre os comentários. “… Tratar todas as mulheres desta liga com o mesmo respeito, eu acho, é apenas uma coisa humana básica que todos deveriam fazer.”

Devido à fama de Clark, além de ser uma jogadora de basquete branca, seu nome foi mencionado em guerras culturais e debates online, incluindo por que ela foi deixada de fora da escalação olímpica de basquete dos EUA e reagiu a uma série de faltas duras cometidas contra o novato no início em sua carreira na WNBA.

Clark havia dito na quinta-feira que trazê-la à tona online era “algo que não posso controlar”.

“Não dedico muito tempo e reflexão a coisas assim e, para ser honesto, não vejo muito disso”, disse Clark. “Basquete é meu trabalho. Tudo que está lá fora, não posso controlar isso, então não vou perder tempo pensando nisso.”

Essa citação e comentários anteriores de Clark sobre ficar longe das redes sociais geraram uma repreensão do guarda do Connecticut Sun, DiJonai Carrington, que postado nas redes sociais que Clark deveria fazer mais para falar sobre as pessoas que usam o nome dela para meios inadequados.

“Carrington. Como alguém não pode se incomodar com o fato de seu nome ser usado para justificar racismo, intolerância, misoginia, xenofobia, homofobia e as interseccionalidades de todos eles é uma loucura”, escreveu Carrington. “Todos nós vemos o [s—]. Todos nós temos uma plataforma. Todos nós temos voz e todos eles têm peso. O silêncio é um luxo.”

Carrington e Clark tiveram uma interação notável durante a vitória do Sun sobre o Fever na segunda-feira, quando Carrington pareceu zombar exageradamente da reação de Clark ao sofrer uma falta. Carrington rejeitou pelo menos uma postagem de uma usuária nas redes sociais dizendo que ela teria sido expulsa por suas ações se fosse branca.

