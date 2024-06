Caitlin Clark, Fever supera Dream diante de uma multidão recorde de Atlanta

ATLANTA – NaLyssa Smith fez 21 pontos e nove rebotes, Caitlin Clark somou 16 pontos e sete assistências, e o Indiana Fever venceu o Atlanta Dream por 91-79 na noite de sexta-feira diante de um recorde de 17.575 torcedores na State Farm Arena.

Atlanta estabeleceu um recorde da franquia em público em casa em um único jogo, superando os 11.609 torcedores que assistiram ao jogo inaugural do time contra o Detroit Shock em 2008 na Philips Arena.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

O jogo foi disputado na casa do Atlanta Hawks da NBA devido à grande demanda de ingressos para ver Clark, a escolha número 1 do draft. A casa habitual do Dream no Gateway Center Arena em College Park tem capacidade para 3.500 pessoas.

O confronto foi atingido quando foi anunciado que Rhyne Howard, a principal escolha de Atlanta em 2022, não jogaria devido a uma lesão na perna.

Indiana marcou 35 pontos, o melhor da temporada, no primeiro quarto, construindo uma vantagem de 10 pontos depois de arremessar 70% em campo.

Clark fez sua quarta cesta de 3 pontos, e a 10ª de Indiana, para ampliar a vantagem para 71-60 no meio do terceiro quarto. Aconteceu durante uma sequência de 11-3 que terminou com uma vantagem de 79-62. The Fever cruzou no quarto.

Kelsey Mitchell somou 18 pontos e Aliyah Boston fez 10 pontos, 10 rebotes e três bloqueios para o Indiana (7-10), que venceu seu quarto jogo consecutivo. Katie Lou Samuelson somou 10 pontos saindo do banco.

O jogo de sexta-feira entre o Fever e o Dream foi disputado na State Farm Arena, casa do Atlanta Hawks, devido à grande procura de ingressos para ver Caitlin Clark. Rich von Biberstein/Icon Sportswire

Tina Charles marcou 24 pontos, o melhor da temporada, em seu 37º jogo de 20 pontos na carreira para liderar o Atlanta (6-8). Allisha Gray somou 19 pontos e Haley Jones marcou 12.

O próximo jogo em casa do Atlanta contra o Indiana também será disputado na State Farm Arena, no dia 26 de agosto.