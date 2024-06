Caitlin Clark, Fever superam Angel Reese e Sky pela primeira vitória em casa

INDIANÁPOLIS – NaLyssa Smith marcou 18 pontos e Caitlin Clark fez 11 pontos, oito rebotes e seis assistências no sábado, na vitória do Indiana Fever em seu primeiro jogo em casa da temporada, por 71-70, sobre o Chicago Sky.

Indiana (2-8) quebrou uma seqüência de três derrotas consecutivas e melhorou para 1-4 em casa no Dia do Orgulho e no jogo inaugural da Commissioner’s Cup. The Fever encerrou com Erica Wheeler correndo os 6,6 segundos finais do cronômetro antes de passar para Clark, que jogou a bola para o alto.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Clark virou o jogo contra dois de seus rivais universitários – a ex-estrela da LSU Angel Reese e a ex-estrela da Carolina do Sul Kamilla Cardoso, cada uma das quais derrotou o Iowa Hawkeyes de Clark nos dois últimos jogos do campeonato nacional da Divisão I.

Chennedy Carter fez 19 pontos e seis assistências para liderar o Sky (3-4). Marina Mabrey terminou com 15 pontos e nove rebotes. Reese terminou com oito pontos e 13 rebotes, enquanto Cardoso fez 11 pontos e seis rebotes em sua estreia profissional na temporada regular.

Dana Evans teve a chance de forçar a prorrogação, mas errou o primeiro dos dois lances livres faltando 6,6 segundos para o final. Chicago nunca recuperou a bola e terminou o jogo em 12-2.

Mas este concurso era muito mais do que pontuações, estatísticas ou resultados de torneios durante a temporada.

Apresentava três das sete primeiras escolhas do draft de abril – três jogadores em uma classe de draft geracional, cada um capaz de se tornar o novo rosto da WNBA. Também encerrou uma semana em que os fãs do Fever puderam ver de perto as quatro primeiras escolhas do draft deste ano e cinco dos sete primeiros colocados no Gainbridge Fieldhouse.

Mas foram as revanches envolvendo Clark, duas vezes jogador do ano da NCAA e duas vezes vice-campeão nacional da Divisão I, contra Cardoso, bicampeão nacional com a Carolina do Sul, e especialmente Reese, campeão nacional de 2023 com LSU, que cativou a multidão. Cardoso não jogava desde que machucou o ombro direito durante um jogo de pré-temporada em 3 de maio.

Enquanto o técnico do Fever, Christie Sides, tentava enfatizar a rivalidade entre os dois times do meio-oeste, a forte ovação de Clark antes do jogo e um punhado de vaias que foram rapidamente abafadas pelos aplausos de Reese durante as apresentações antes do jogo tipificaram o confronto final.

Cardoso entrou pela primeira vez no meio do primeiro trimestre e teve impacto imediato. Ela fez seis pontos e quatro rebotes durante um período de seis minutos em que o Sky eliminou uma desvantagem de 22-16, assumiu a liderança e manteve o ímpeto para completar uma arrancada de 15-4 após a saída de Cardoso no meio do segundo quarto.

Clark ajudou a desencadear a resposta do Indiana, uma sequência de 9-0 pouco antes do intervalo, para dar ao Fever uma vantagem de 35-31.

O Chicago voltou para empatar o placar em 37 no início do segundo tempo, mas o Indiana respondeu com seis pontos consecutivos e fechou o terceiro quarto com uma vantagem de 54-49. O Sky se recuperou novamente no final, depois de cair em um déficit de 68-58, mas não conseguiu se recuperar.

O Sky terá uma pequena pausa antes de receber o New York Liberty na terça-feira.

O The Fever visita o Liberty pela segunda vez nesta temporada no domingo.