Caitlin Clark marca double-double, Fever vence pela terceira vez seguida

INDIANÁPOLIS – Kelsey Mitchell e Aliyah Boston marcaram 22 pontos cada, Caitlin Clark fez seu segundo duplo-duplo e o Indiana Fever venceu seu terceiro jogo consecutivo com uma vitória por 88-81 sobre o Washington Mystics na noite de quarta-feira.

Clark fez 18 pontos e 12 rebotes, o recorde de sua carreira, além de seis assistências e quatro roubos de bola para o Fever (5-10). Ela também teve seis reviravoltas. NaLyssa Smith somou 11 pontos e Erica Wheeler fez nove pontos saindo do banco em um grande segundo tempo.

Indiana, que venceu cinco de sete jogos, tem sua primeira sequência de quatro vitórias consecutivas em casa desde agosto de 2015.

Ariel Atkins fez 27 pontos para liderar os Mystics (2-12), que não tiveram as titulares lesionadas Brittney Sykes e Shakira Austin. Karlie Samuelson fez 16 pontos e Stephanie Dolson fez 14.

Perdendo nove no quarto período, Washington começou com uma sequência de 9-2, marcando 70-68 em uma jogada de três pontos de Emily Engstler faltando sete minutos para o final. Wheeler respondeu rapidamente com um salto, Clark teve um roubo que levou Wheeler a alimentar Mitchell para uma bandeja, e então Clark acertou um 3 em uma assistência de Wheeler para fazer 77-68 faltando 5:05 para o fim.

O pullup de Wheeler aos 3:25 aumentou a liderança para 82-71. Os dois lances livres de Clark faltando 12 segundos para o fim encerraram o jogo.

Indiana nunca perdeu, mas nunca subiu mais de sete no primeiro tempo antes de se contentar com uma vantagem de 46-53 no intervalo. The Fever disparou 55% no primeiro tempo, com Smith, Mitchell e Boston todos com dois dígitos.

Os Mystics acertaram 0 de 8 na faixa de 3 pontos no primeiro quarto, mas perfuraram seis no segundo. Terminaram com 11 em 34 tentativas (32%).

Foi mais do mesmo no terceiro quarto, até que Boston acertou uma rara e tardia cesta de 3 pontos – a quarta na temporada – que elevou a vantagem para nove. O Fever, que fez 10 lances livres no primeiro tempo, fez 11 no terceiro quarto, ajudando-os a ter uma vantagem de 68-59.