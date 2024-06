Caitlin Clark Ódio é ciúme, não racismo, diz Dan Dakich

Reproduzir conteúdo de vídeo



O Caitlin Clark a narrativa do racismo é em grande parte uma notícia falsa… é o que diz Dan Dakich quem nos diz que o ódio pela escolha geral número um é puro ciúme!

Clark está apanhando desde sua estreia na WNBA no mês passado – todos nós vimos o que Chenney Carter fiz para a estrela do Fever fim-de-semana passado – então perguntamos a Dakich, ex-jogador e treinador do Indiana Hoosier, se é apenas basquete… ou outra coisa.

“É claro que ela está sendo alvo”, disse Dakich, apresentador do Outkick “Não me @” contado Babcock é oPrograma de TV TMZ Sports” (antes do desprezo da equipe olímpica).

“Há um pouco de racismo ou sexismo aí, você sabe, garota branca hétero, ok, mas isso não é tudo para mim.”

Dakich, 61 anos, diz que é principalmente ciúme. Clark conseguiu um mega acordo com a Nike (no valor de quase US$ 30 milhões) que inclui um tênis exclusivo… e sua presença na WNBA também causou números recordes em todos os setores – incluindo audiência de TV, público e vendas de camisas.

Em outras palavras, Caitlin foi coroada a salvadora da WNBA e os outros jogadores claramente não gostam disso. Na verdade, a esposa de Dakich Leighque treinou softball de Syracuse durante décadas, até lhe disse que as mulheres muitas vezes odeiam ver outras mulheres terem sucesso nos esportes.

“Ela disse que você verá mesquinhez e ciúme incríveis”, disse Dakich. “Estamos vendo muito disso.”

Caitlin Clark empurrada por Chennedy Carter, que sofreu falta. Clark fez um lance livre e mais tarde disse à ESPN: “Sim, isso não é uma jogada de basquete… Mas você sabe que tenho que jogar isso, é disso que se trata o basquete neste nível”.pic.twitter.com/4HdF9OVRev -BoreCure (@CureBore) 1º de junho de 2024

No final das contas, os golpes baratos contra Clark são mais do que apenas um “bem-vindo à WNBA, novato”… e apesar do gerente geral da Fever Lin Dunn fazendo lobby na liga para intervir e proteger sua estrela, ela ainda está apanhando.