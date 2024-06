Caitlin Clark revela a razão chocante pela qual seus pais estão lutando

Caitlin Clark vem ganhando as manchetes desde que se juntou ao WNBA mês passado. Sua ausência do elenco da equipe dos EUA para o Jogos Olímpicos de Verão em Paris apenas adicionou lenha ao fogo. Embora ela tenha conseguido lidar com os comentários negativos nas redes sociais, ela revelou que a atenção, tanto boa quanto ruim, afetou seus pais.

Em uma entrevista com Michael Lee do The Washington Post, Clark se abriu sobre o impacto que os holofotes tiveram em sua família. Ela expressou como os sentimentos de seus pais podem ser feridos quando ela enfrenta maus-tratos de torcedores ou jogadores adversários. “Eles também veem todas essas coisas. É preciso lembrar que somos pessoas normais com sentimentos. Meus pais têm sentimentos. Definitivamente, às vezes pode ser difícil”, ela compartilhou.

Caitlin Clark parece sem energia devido aos resultados recentes

Apesar dos desafios, Clark desenvolveu uma habilidade para bloquear o ruído. “Honestamente, sinto que tenho uma habilidade muito boa para bloquear tudo. Acho que, estando nesta posição, é melhor você ter essa habilidade, ou então isso vai quebrar você em algum momento”, explicou ela. É claro que ela entende a importância de manter a resiliência mental diante das adversidades.

Os pais de Caitlin foram impactados por comentários odiosos

No final das contas, o basquete é onde realmente reside o coração de Clark. “Acho que é difícil para as pessoas se lembrarem, adoro jogar basquete”, enfatizou ela. “Este é o meu trabalho. É para isso que estou aqui. Não estou aqui para todas as outras coisas.” Sua paixão inabalável pelo jogo transparece, apesar das distrações e desafios que surgem ao estar sob os olhos do público.

Olhando para frente, Clark está focada no que ela mais ama: jogar basquete. Enquanto ela se prepara para enfrentar o Chicago Sky with the Fever, seu compromisso com o esporte permanece inabalável. É claro que ela está determinada a não permitir que ruídos externos prejudiquem seu amor pelo jogo.

No meio de toda a atenção e pressão, a dedicação de Clark ao basquete serve como um lembrete de que, no fundo de tudo, ela é simplesmente uma jogadora que prospera na quadra. Sua capacidade de navegar pelos altos e baixos de sua carreira com graça e determinação é uma prova de sua resiliência e amor pelo jogo.