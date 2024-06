Caitlin Clark, Shohei Ohtani e mais – Vote nos vencedores do ESPYS de 2024

Os 2024 ESPYS apresentados pela Capital One finalmente chegaram. Vote e ajude a decidir qual dos seus atletas favoritos irá para casa com as maiores honras do show.

Depois de um último ano histórico em Iowa, Caitlin Clark recebeu indicações em três categorias: Melhor Atleta, Esportes Femininos; Melhor Atleta Universitária, Esporte Feminino e Melhor Desempenho Recordista. O campeão consecutivo das finais da WNBA, Las Vegas Aces, foi nomeado para Melhor Time, enquanto a pivô dos Aces, A’ja Wilson, foi indicada nas categorias Melhor Atleta, Esportes Femininos e Melhor Jogadora da WNBA.

Patrick Mahomes, vencedor dos prêmios de Melhor Atleta, Esporte Masculino e Melhor Jogador da NFL do ano passado, mais uma vez recebeu indicações em ambas as categorias. Seus Kansas City Chiefs concorrem ao prêmio de Melhor Time, ao lado do recém-coroado campeão da NBA, Boston Celtics. Shohei Ohtani, que lidera a Liga Nacional em média de rebatidas e home runs, garantiu indicações nas categorias Melhor Atleta, Esporte Masculino e Melhor Jogador da MLB.

Seu voto ajuda a decidir os vencedores! Transmita agora e sintonize em 11 de julho às 20h (horário do leste dos EUA) na ABC para descobrir quem traz para casa um ESPY.