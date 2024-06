Caitlin Clark tem uma ‘gêmea’ que joga na NBA? A mídia social está convencida de que ela tem

Caitlin Clark, a estrela em ascensão do basquete feminino, parece ter um sósia na NBA, e as redes sociais estão comentando sobre isso. Centro francês Alexandre Sarrque foi recentemente convocado como número 2 geral pelo Feiticeiros de Washingtonchamou a atenção dos fãs devido à sua impressionante semelhança com Caitlin Clark. Apesar das diferentes etnias, a semelhança é incrível, e os fãs não param de falar sobre isso.

A noite do draft foi um grande momento para Sarr, já que ele pretende se destacar na NBA. No entanto, os fãs estavam mais focados em sua semelhança com Caitlin Clark. Um fã expressou sua surpresa dizendo: “Estou bravo porque não consigo explicar, mas também não posso discordar”.

Caitlin Clark, chateada, quebra o silêncio após derrota para Angel Reese na WNBA

Outro fã admitiu com humor: “Lmfaooo NÃO POSSO DEIXAR DE VER AGORA”. A semelhança era tão inegável que mesmo aqueles que inicialmente eram céticos não puderam deixar de concordar. “Não posso acreditar que estou assinando isso com um like + comentário, mas quando você está certo, você está certo”, disse um terceiro fã. Um usuário chegou a dizer: “Como se eu estivesse com medo, por que eles têm a mesma cara?”

Sarr consegue a segunda escolha, apesar de ter faltado ao treino dos Hawks

Sarr, originalmente de Bordeaux, França, tem experiência profissional anterior jogando pelo Perth Wildcats na Austrália. Essa experiência sem dúvida o preparou para a transição para a NBA. O jovem de 19 anos era altamente antecipado para ser a escolha geral nº 1, mas, segundo relatos, se recusou a trabalhar para o Atlanta Hawks, levando-os a selecionar Zaccharie Risacher. A determinação de Sarr em se juntar ao Feiticeiros de Washington é evidente, já que ele pretendia permanecer no conselho de recrutamento.

O burburinho em torno da noite do recrutamento de Sarr e sua semelhança com Caitlin Clark gerou ampla conversa nas redes sociais. É claro que os fãs estão intrigados com esta conexão inesperada entre a estrela em ascensão da NBA e a célebre jogadora de basquete feminino.

Além da empolgação em torno do draft de Sarr, sua experiência profissional e determinação em ingressar na NBA solidificaram ainda mais sua posição como um talento promissor. Como bem disse um torcedor: “Mal posso esperar para ver o que Alexandre Sarr trará para a NBA”. É seguro dizer que tanto Sarr quanto Caitlin Clark chamaram a atenção dos entusiastas do esporte em diferentes ligas, e suas respectivas jornadas serão acompanhadas de perto nas próximas temporadas.