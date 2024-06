Caitlin Clark vence Steph Curry, Luka Doncic e outras estrelas da NBA nesta estatística espetacular

Edesde seus tempos de faculdade, Caitlin Clark vem agitando o basquete feminino, e sua temporada de estreia com o Febre Indiana não foi exceção. Conhecida por seu incrível jogo versátil, é sua habilidade de tiro que realmente a diferencia. Embora ela possa não ser a jogadora mais eficiente, sua capacidade de acertar tiros de longa distância é realmente impressionante.

De passos para trás a passos laterais muito além do arco, Clark mostrou uma habilidade quase sobre-humana de drenar golpes profundos. Muitos duvidaram que ela conseguiria manter esse nível de jogo na WNBA, mas ela certamente silenciou os céticos.

Na verdade, o arremesso de longo alcance de Clark tem sido tão notável que ela supera alguns dos melhores arremessadores da NBA nessa categoria. Jogadores gostam Steph Curry, Luka Doncic e Klay Thompson estão entre aqueles que ela supera.

Para colocar isso em perspectiva, Clark está atirando cerca de 35% de 30 pés ou mais, enquanto Curry conseguiu apenas 26% dessa faixa. Embora isso não signifique necessariamente que Clark seja um atirador melhor ou que tenha um alcance mais profundo do que Curry, certamente é um argumento forte para ela. É importante considerar a diferença de tamanho da bola, mas isso não deve prejudicar o feito notável de Clark.

Clark deixa os atiradores da NBA comendo poeira

Nas palavras dos entusiastas do basquete, O desempenho de Clark foi extraordinário. “A habilidade de Caitlin de acertar arremessos consistentemente de tão longa distância é verdadeiramente notável”, disse um fã. “Não se trata apenas de números; trata-se do impacto que ela está causando no jogo e de como ela está desafiando o status quo.”

Outro observador observa: “É raro ver um novato entrar na liga e imediatamente deixar uma marca tão significativa com seus arremessos. O alcance e a precisão de Clark estão chamando a atenção e estabelecendo um novo padrão para o que é possível no futebol feminino”.

A excepcional habilidade de arremesso de Clark não apenas a tornou uma destaque na WNBA, mas também gerou conversas sobre a evolução do cenário do basquete feminino. Enquanto ela continua a desafiar as expectativas e a deixar sua marca na quadra, não há como dizer até onde sua habilidade de arremesso a levará.