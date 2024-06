Calendário das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 definido para os anfitriões EUA, México e Canadá

A FIFA divulgou o restante do calendário de jogos da Copa do Mundo de 2026.

Embora as eliminatórias para a Copa do Mundo estejam em andamento, o que torna a colocação exata da maioria das seleções ainda a ser determinada, o anúncio permite que os torcedores dos anfitriões Canadá, México e Estados Unidos mapeiem onde seus jogos poderiam estar além da fase de grupos.

Os três co-anfitriões já conhecem os seus destinos na fase de grupos, com o Canadá a estrear em Toronto, seguido de dois jogos em Vancouver.

O México disputará sua primeira e última partida da fase de grupos na Cidade do México, próximo à segunda partida em Guadalajara.

Os EUA têm um acordo semelhante, disputando sua primeira e terceira partidas em Los Angeles e a segunda em Seattle.

O caminho após a fase de grupos depende de onde os anfitriões terminarem.

Se os EUA terminarem em primeiro lugar no Grupo D, seu caminho será jogar na área da baía de São Francisco nas oitavas de final, em 1º de julho.

O caminho potencial então poderia levar o USMNT a Seattle nas oitavas de final em 6 de julho, Los Angeles nas quartas de final em 10 de julho, Dallas para a semifinal em 14 de julho e Nova York para a final em 19 de julho.

Se os EUA chegarem à disputa do terceiro lugar, será em Miami, no dia 18 de julho.

Se os EUA terminarem em segundo lugar em seu grupo, uma possível progressão será jogar uma partida das oitavas de final em Dallas, em 3 de julho, uma partida das oitavas de final em Atlanta, em 7 de julho, uma quarta de final em Kansas City, em 11 de julho, com as semifinais. e disputa de final/terceiro lugar em Dallas, Nova York e Miami.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Se o México terminar em primeiro no Grupo A, poderá jogar na Cidade do México pelas oitavas de final, em 30 de junho, e pelas oitavas de final, em 5 de julho.

Se El Tri chegar às quartas de final enfrentará Miami no dia 11 de julho, possivelmente seguida pela já citada semifinal em Atlanta no dia 15 de julho e pelos jogos do terceiro lugar/final em Miami e Nova York nos dias 18 e 19 de julho, respectivamente.

Se o México terminar em segundo lugar em seu grupo, seu possível caminho até o restante do torneio os veria jogar em Los Angeles nas oitavas de final em 28 de junho, em Houston nas oitavas de final em 4 de julho, em Boston nas quartas de final em 9 de julho, seguida pela semifinal em Dallas em 14 de julho e depois pelos jogos da final/terceiro lugar.

Se o Canadá terminar em primeiro lugar no Grupo B, poderá disputar as oitavas de final e as oitavas de final em Vancouver, nos dias 2 e 7 de julho, respectivamente. Se o Canadá ultrapassar esse ponto, seu caminho potencial seria jogar as quartas de final em Kansas City, em 11 de julho, e uma semifinal em Atlanta, em 15 de julho, seguidas pelos jogos de final/terceiro lugar em Nova York e Miami.

Se o Canadá terminar em segundo lugar no Grupo C, o caminho possível seria jogar uma partida das oitavas de final em Los Angeles em 28 de junho, uma partida das oitavas de final em Houston em 4 de julho, uma quarta de final em Boston em 9 de julho, seguida pelo mencionado Semifinal de Atlanta, bem como as partidas de final e terceiro lugar.

O torneio de 2026 contará com 48 times pela primeira vez na história, depois que a FIFA expandiu o campo dos 32 que usava desde 1998. Apenas 24 times competiram em 1994, quando os Estados Unidos sediaram pela última vez a Copa do Mundo masculina.

Também na quarta-feira, a FIFA divulgou uma prévia das 24 cidades que poderiam potencialmente sediar as instalações de treinamento dos 48 países participantes, ou “campos base”.

Nove cidades fora das cidades-sede dos jogos estão incluídas como locais potenciais. As decisões finais serão determinadas por sorteio, disse a FIFA.

Chattanooga, Cincinnati, Green Bay, Westfield, Irvine, Louisville, St. Louis, Salt Lake City e San Antonio estão entre as opções adicionais de locais.

“Mesmo que uma cidade não seja palco de jogos, uma seleção participante que venha para ficar cria um forte vínculo pessoal com a competição para as pessoas locais”, disse o COO da Copa do Mundo, Heimo Schirgi. “Isso fará com que eles adotem seus convidados como segunda equipe durante o torneio, conectando assim ainda mais pessoas à Copa do Mundo da FIFA.”