Cameron Brink, do Sparks, deixa o jogo contra Sun com lesão no joelho

A estreante do Los Angeles Sparks, Cameron Brink, será avaliada na quarta-feira, depois de ter sido ajudada a sair da quadra devido a uma lesão no joelho esquerdo na terça-feira, em Connecticut.

Brink, a segunda escolha no draft da WNBA de 2024 vindo de Stanford, pareceu escorregar enquanto dirigia para a cesta na Mohegan Sun Arena no primeiro quarto.

Brink, de 22 anos, levantou-se lentamente e mancou até a linha lateral, sendo então carregado para o vestiário por dois funcionários.

Brink jogou menos de quatro minutos e cometeu uma falta antes de se machucar. Mais tarde, ela foi descartada do jogo, que o Sparks perdeu por 79-70.

O técnico do Sparks, Curt Miller, não deu nenhuma atualização sobre Brink, dizendo apenas que ela seria avaliada na quarta-feira.

Avançado de 1,80 m, Brink foi titular em todos os jogos desta temporada pelo Sparks e entrou na terça-feira com média de 8,1 pontos, 5,7 rebotes e 2,5 bloqueios. Sua média de bloqueios está empatada em segundo lugar na WNBA com a estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson.

Miller, que treinou o Sun de 2016 a 2022, observou que, com exceção de 2019, ele perdeu um titular por lesão em todas as temporadas em que foi técnico da WNBA.

“[Injuries] fazem parte da WNBA, infelizmente”, disse Miller. “Você só precisa ter a mentalidade de ser o próximo e se unir em torno disso. Uma lesão abre uma porta para outra pessoa realmente começar a florescer e ganhar confiança? Você olha para o meu tempo em Connecticut… alguém caiu, alguém se adiantou.

“Então, estamos orando e esperando pelo melhor para Cam. Mas as consequências não intencionais dos ferimentos vão abrir a porta para alguém como [Li Yueru] se isso for necessário.”

O novato do Sparks, Cameron Brink, recebeu assistência fora da quadra depois de sofrer uma lesão no joelho no primeiro quarto do jogo de terça-feira em Connecticut. M. Anthony Nesmith/Ícone Sportswire

Com Brink fora da maior parte do jogo, Li, um pivô chinês de 1,80 m, jogou 26 minutos, o melhor da temporada, terminando com 11 pontos em 5 de 6 arremessos, além de 2 rebotes e 3 assistências. A guarda Aari McDonald liderou o Sparks com 14 pontos e 7 assistências.

“Por um lado, apenas dissemos: ‘Faça isso por Cameron’”, disse McDonald sobre como o Sparks manteve o jogo disputado contra o Sun por 13-1, apesar da ausência de Brink. “E, segundo, continue fazendo paradas. O jogo nunca esteve fora de alcance, então estou muito orgulhoso do nosso grupo.”

Brink, que ganhou um campeonato nacional com Stanford em 2021, está na equipe feminina 3×3 dos EUA, composta por quatro membros, para as Olimpíadas de Paris.

O Sparks (4-11) vai a Nova York para disputar duas partidas contra o Liberty na quinta e no sábado.