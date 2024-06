Cameron Payne, da NBA, é preso por fornecer relatório falso à polícia

Guarda do Philadelphia 76ers Cameron Payne foi preso no Arizona na manhã de sexta-feira, TMZ Esportes soube … depois que os policiais afirmam que ele deu aos policiais um relatório falso.

De acordo com o Departamento de Polícia de Scottsdale, as autoridades foram chamadas para investigar um distúrbio em Scottsdale por volta das 2h44 – e entraram em contato com Payne e outro indivíduo.