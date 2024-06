Cameron Young atinge 59, pontuação mais baixa no PGA Tour em 4 anos

CROMWELL, Connecticut – Cameron Young deu uma tacada parcial de apenas 3 metros para um 11 abaixo de 59 no sábado no Travellers Championship, a primeira rodada sub-60 do PGA Tour em quase quatro anos.

Young fez duas águias no par 4, acertando uma cunha de 142 jardas no terceiro buraco e conduzindo o buraco 15 de 280 jardas para dentro de 4 pés.

Foi a 13ª rodada sub-60 desde que Al Geiberger acertou pela primeira vez o “número mágico” do golfe no Memphis Classic de 1977. Scottie Scheffler foi o mais recente no TPC Boston em 2020 no The Northern Trust.

Isso nem deu a Young a distinção de possuir o recorde do percurso em TPC River Highlands. Jim Furyk acertou 58 em 2016 no Travellers Championship, a rodada mais baixa da história do PGA Tour.

Young conseguiu levantar, limpar e colocar sua bola de golfe na grama curta devido às condições do campo encharcado e à possibilidade de mais chuva.

Ele poderia ter ido ainda mais baixo. Depois de sua águia no buraco 15, Young acertou sua tacada inicial para 7 pés no par 3 16 e errou o curto birdie putt. No buraco final, precisando de um birdie para empatar o recorde de Furyk, o drive de Young pousou na face íngreme de um bunker do fairway e ele não conseguiu acertá-lo no green.

Ele ainda fez o par putt para a sétima rodada de 59 ou menos este ano em turnês ao redor do mundo, incluindo um 59 de Joaquín Niemann na LIV Golf League e um recorde de 57 de Cristobal del Solar no Korn Ferry Tour em Bogotá. , Colômbia.