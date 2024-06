Canadá 0-0 Chile (29 de junho de 2024) Análise do jogo

O Canadá empatou sem gols na Copa América com o Chile, de 10 jogadores, garantindo o segundo lugar no Grupo A e avançando para as quartas de final em sua primeira participação, enquanto os chilenos terminaram em terceiro e foram eliminados na fase de grupos pela primeira vez desde 2004.

O empate levou o Canadá a quatro pontos no Grupo A, cinco atrás da líder Argentina, que já havia se classificado para as quartas de final. O bicampeão Chile terminou com dois pontos e o Peru terminou em último lugar com um.

O Chile, que precisava vencer e ter outros resultados a seu favor, teve sua difícil tarefa ainda mais difícil depois que Gabriel Suazo recebeu o segundo cartão amarelo aos 27 minutos por derrubar Richie Laryea.

Em um jogo em que as chances foram poucas e distantes entre si, o goleiro chileno Gabriel Arias fez bem em defender os chutes dos canadenses Stephen Eustaquio e Tajon Buchanan, enquanto o goleiro canadense Maxime Crepeau fez uma defesa inteligente para negar um chute desviado de Alexis Sanchez.

O Canadá pensou ter assumido a liderança no segundo minuto dos acréscimos através do substituto Tani Oluwaseyi, mas o gol foi anulado por impedimento.

Depois de avançar às quartas de final, o Canadá tentará agora se tornar o quarto time a vencer mais de uma partida em sua primeira participação na Copa América. O Uruguai venceu duas vezes em 1916. O México venceu duas vezes em 1993 e Honduras obteve três vitórias em 2001.

O Chile encerrou a fase de grupos da Copa América sem o técnico Ricardo Gareca, que foi suspenso por um jogo por ter atrasado a contratação de um jogador no intervalo da derrota para a Argentina na terça-feira.

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para este relatório.