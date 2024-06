Cansado dos Chefes? Eles estão por toda parte: um filme Hallmark sobre a equipe está a caminho

Tele Chefes de Kansas City estão pegando fogo agora, graças às vitórias consecutivas no Super Bowl e ao relacionamento de alto nível entre uma estrela pop e um tight end. E parece que o Hallmark, o favorito para cartões comemorativos e filmes de férias dos quais sua mãe não se cansa, está aderindo ao movimento dos Chiefs.

Eles anunciaram uma colaboração com a NFL e Skydance Sports para um novo filme intitulado “Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story”. O título parece ter sido criado por uma IA solicitada: “Dê-me um título para um filme Hallmark envolvendo os Kansas City Chiefs”. É um movimento clássico da Hallmark e estamos aqui para isso.

O filme contará com os atores Tyler Hynes, Hunter King e o lendário Ed Begley Jr. Sim, você leu certo, Ed Begley Jr., também conhecido como baterista do Spinal Tap, John “Stumpy” Pepys. É um grande negócio. A trama gira em torno dos fãs dos Chiefs competindo pelo cobiçado título de “Fã do Ano”. e, claro, há uma história de amor envolvida porque, bem, é Hallmark. Como diz o comunicado de imprensa: “Se fosse para toda a vida, alguém seria assassinado ou engravidaria; talvez ambos”. Charme clássico da Hallmark ali mesmo.

O filme da Hallmark celebra os fãs dos Chiefs competindo pelo prêmio de “Fã do Ano”

O filme será rodado em Kansas City, e com a NFL envolvida, provavelmente podemos esperar uma lista de participações especiais repleta de estrelas, talvez Andy Reid em sua icônica camisa havaiana e tudo. O homem tem experiência de atuação comercial suficiente para se destacar em um filme da Hallmark.

Esta colaboração é vantajosa para ambos os Chiefs e Hallmark. É uma ótima maneira de capitalizar a popularidade atual do time e envolver os fãs de uma forma divertida e emocionante. E sejamos realistas, quem não gosta de uma boa história de amor de um fã de esportes oprimido?