Cantora de R&B Angela Bofill morre aos 70 anos na Califórnia

Angela Bofill – a vocalista de R&B mais conhecida por suas canções, “I Try” e “Angel of the Night”, morreu.

Em 2006 e 2007, Bofill sofreu dois derrames, causando paralisia no lado esquerdo do corpo.

Amigo e gerente de Bofill, Anjo Rico anunciou sua morte na sexta-feira em duas postagens no Facebook, dizendo que sua família estava “entristecida” com a notícia.

Nascido em Nova York, Bofill alcançou a fama nos anos 70 com vários sucessos, incluindo “I Try”, “Angel of the Night”, “This Time I’ll Be Sweeter” e “What I Wouldn’t Do (For o amor de você).”