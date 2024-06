Capitão do Real Madrid, Nacho, está perto de se transferir para o Al Ittihad, dizem fontes

O capitão do Real Madrid, Nacho Fernández, está em negociações avançadas para se juntar ao Al Ittihad da Arábia Saudita por transferência gratuita, disseram várias fontes à ESPN.

O contrato de Nacho com o Real Madrid expira em 30 de junho e, a menos que haja uma mudança de planos tardia e inesperada, ele deve deixar o clube pela primeira vez em sua carreira.

Uma fonte disse à ESPN que o jogador já havia tomado a decisão de sair quando o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 na final da Liga dos Campeões, em 1º de junho, com Nacho erguendo o troféu em Wembley como capitão.

O futuro do defesa de 34 anos já estava em dúvida no verão de 2023, mas quando a sua saída foi considerada uma certeza, uma mudança de atitude levou-o a prolongar o seu contrato com o Real Madrid por mais uma temporada.

A forma do internacional espanhol teve altos e baixos em 2023-24, fazendo 29 jogos na LaLiga, mas terminou a temporada com força, tendo um bom desempenho na caminhada do Real Madrid até à final da Liga dos Campeões.

A última aparição de Nacho no Real Madrid será na final da Liga dos Campeões, frente ao Borussia Dortmund, vencida por 2-0. Getty

Houve sugestões durante a campanha de que uma saída era provável, mas as dúvidas crescentes ao longo do último mês fizeram com que Nacho pedisse ao clube um tempo para refletir sobre sua situação.

Ele estava relacionado com uma transferência para a MLS, mas a ESPN informou que nenhuma decisão final foi tomada.

Agora, várias fontes confirmaram que Nacho está em negociações para ingressar no Al Ittihad, onde se reuniria com o ex-companheiro de Madrid Karim Benzema.

Uma fonte próxima às negociações disse à ESPN que eles estavam “otimistas”, mas insistiu que um acordo ainda não foi alcançado.

Uma fonte próxima ao Real Madrid disse à ESPN que Nacho não comunicou a decisão ao clube, mas eles presumiam que o zagueiro iria sair.

O jogador conquistou o direito de decidir seu futuro, disse a fonte, embora também houvesse um sentimento de tristeza por Nacho não encerrar sua carreira como “homem de um clube” no Real Madrid.

Nacho faz parte de um grupo de jogadores de elite – ao lado dos madridistas Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal e Paco Gento – que venceram seis Taças dos Campeões Europeus.

Ele ganhou um total recorde – com Modric – de 26 troféus pelo clube.

O zagueiro ingressou no Real Madrid aos 11 anos e estreou no time titular na temporada 2012-13.

Não se espera que as negociações com o Al Ittihad se arrastem, sendo provável que se chegue a um acordo nas próximas duas semanas.

O clube saudita terminou em um decepcionante quinto lugar no campeonato na temporada passada e busca contratar um novo técnico para substituir o argentino Marcelo Gallardo.

Nacho está em missão internacional na Euro 2024, com a Espanha preparada para enfrentar a Croácia no jogo de estreia, no sábado.

Informações de Alex Kirkland da ESPN contribuíram para este relatório